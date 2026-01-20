Bonoloto: comprobar sorteo del martes 20 de enero

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente, de lunes a domingo

Consulta los números premiados en el sorteo de este martes

Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

El sorteo de este martes se juega por un bote de 4,5 millones de euros para los que cuenten con todos los números de la combinación ganadora. Las cantidades premiadas son variables, ya que dependen de cada categoría y de la recaudación acumulada en las apuestas.

Las únicas cantidades fijas son las que corresponden al reintegro, que serían 0.50 euros y a las de la quinta categoría, premiada con 4 euros.

Resultados de la Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este martes 20 de enero han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 8, 15, 16, 19, 34, 45

El complementario: 20

El reintegro: 9

En el sorteo de Bonoloto de ayer lunes no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo seis acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio cada uno de más de 31.000 euros.

Lista con los premios del sorteo

Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.

Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario

Tercera categoría: Acertar 5 números.

Cuarta categoría: Acertar 4 números.

Quinta categoría: Acertar 3 números.

Reintegro: Acertar el número de reintegro.

¿Has tenido suerte? Consulta los números premiados

Una vez terminado el sorteo, se pueden comprobar los números premiados a través de las páginas oficiales de SELAE. Además, se podrá consultar la combinación ganadora de cada día a través de la información ofrecida en EL PAÍS.

Otros Sorteos del día