Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 26 de diciembre

El Cuponazo de la ONCE es uno de los sorteos más populares en España, celebrado todos los viernes.

El premio principal es de 6.000.000 euros a los afortunados que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie

El Cuponazo de la ONCE, que se celebra todos los viernes, está organizado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Esa es la principal diferencia con respecto al cupón de la ONCE, que se remonta a 1939, y que se celebra de lunes a jueves.

Resultados del Cuponazo de la ONCE hoy

El número premiado del sorteo del Cuponazo de este viernes 26 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Número: 61313

Serie: 023

Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que ofrece este sorteo de la ONCE, según las cifras acertadas:

Todos los premios del Cuponazo de la ONCE

61313 serie 023 : 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.

61313 : 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

6131 : 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.

1313 : 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.

613 : 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.

313 : 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.

61 : 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

13 : 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

6 : 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.

3: 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.