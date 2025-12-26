Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
CUPÓN ONCE

Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 26 de diciembre

El premio principal es de 6.000.000 euros a los afortunados que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie

Cuponazo de la ONCE 26 diciembre 2025
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Cuponazo de la ONCE, que se celebra todos los viernes, está organizado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Esa es la principal diferencia con respecto al cupón de la ONCE, que se remonta a 1939, y que se celebra de lunes a jueves.

Resultados del Cuponazo de la ONCE hoy

El número premiado del sorteo del Cuponazo de este viernes 26 de diciembre de 2025 es el siguiente:

  • Número: 61313
  • Serie: 023

Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que ofrece este sorteo de la ONCE, según las cifras acertadas:

Todos los premios del Cuponazo de la ONCE

  • 61313 serie 023: 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 61313: 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.
  • 6131: 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.
  • 1313: 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.
  • 613: 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.
  • 313: 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.
  • 61: 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 13: 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 6: 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.
  • 3: 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.

Otros Sorteos

Bonoloto

Bonoloto

Euromillones

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Las pirámides de Giza, en Egipto.

Los mejores consejos para visitar las pirámides de Egipto, según un egiptólogo

Sara Andrade Abad
Faro de Kopu en la isla de Hiiumaa island Estonia

Tallin, Pärnu, la isla de Saaremaa, Tartu y más encantos de Estonia

Lonely Planet

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. De celebrar el Gordo a temer no cobrarlo: la comisión de fiestas de Villamanín se dejó en casa un talonario vendido antes del sorteo
  2. Maisa Hens, cantante: “Gracias al anuncio de El Almendro no tuve que volver a hacer un ‘casting”
  3. Los socialistas valencianos reclaman a Feijóo que entregue a la jueza de la dana la conversación íntegra con Mazón
  4. La obsesión de Trump por poner su nombre a todo carece de precedentes en Estados Unidos
  5. “Un jardín con casa, no una casa con jardín”: así es la premiada vivienda de 146 metros cuadrados que se camufla con la vegetación
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_