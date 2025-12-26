Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 26 de diciembre

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

El sorteo de Bonoloto de este viernes se juega por un bote de 500.000 de euros

Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo. Este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

Bote de la Bonoloto hoy

Ganadores del sorteo de Bonoloto del 25 de diciembre de 2025

Este jueves 25 de diciembre, en el sorteo de Bonoloto, no hubo acertantes de primera categoría. De segunda categoría, un ganador, que selló su boleto en Zaragoza, obtuvo un premio valorado en más de 84.400 euros.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este viernes 26 de diciembre han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 2, 8, 37, 39, 42, 46

Número complementario: 14

Reintegro: 8

Todos los Premios del sorteo

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

1ª categoría (6 aciertos)

2ª categoría (5 aciertos + número complementario)

3ª categoría (5 aciertos)

4ª categoría (4 aciertos)

5ª categoría (3 aciertos)

Reintegro

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.