eBay: soluciones e iniciativas para impulsar a las pymes españolas

Los españoles han pasado el 47% de su tiempo conectados a Internet durante el confinamiento, según la consultora Nielsen Global Media. Esto ha provocado una subida exponencial en las compras online en las últimas ocho semanas; pero no todas las empresas y negocios locales estaban preparados para vender sus productos por Internet y distribuirlos por otros mercados.

Eso pensaron en A La Última, la tienda de moda de Diego y Guzmán Serna, dos hermanos que supieron ver la oportunidad que les podía brindar el comercio electrónico y no dudaron en aprovecharla. En este caso, contaron con la ayuda de eBay que, en su afán de contribuir al mantenimiento de la economía local, puso a disposición de vendedores profesionales como ellos, todos los recursos, herramientas y facilidades para dar el salto al e-commerce y que la actividad de estos pequeños negocios no se viera paralizada. En las últimas semanas, los hermanos Serna han incrementado sus ventas entre un 30 y un 40%, principalmente en el mercado español. Pero, sobre todo, saben que “aún tienen mucho margen de crecimiento por delante” y, gracias a eBay, han podido vender en países como Italia, Alemania o Francia, el 10% de sus ventas.

Incentivos para vendedores y compradores

Más de 18 años lleva eBay trabajando de la mano de las pequeñas y medianas empresas y autónomos españoles para ayudarles a crecer. Como ellos mismos dicen “empoderamos a las personas para que creen oportunidades económicas y vean sus negocios prosperar”. Por eso, la compañía ha lanzado un paquete de medidas específicas que nacen con el objetivo prioritario de proteger a pymes y autónomos.

Entre esas medidas está la protección del nivel de rendimiento de los vendedores, es decir, que eBay no penalizará a aquellos no puedan vender con normalidad, por lo que las evaluaciones habituales (vendedor Excelente, Notable o Regular), no pueden descender desde el 20 de marzo hasta el 20 de junio. Además, la compañía también ha aplicado el aplazamiento del pago de comisiones y ha incentivado la suscripción gratuita para nuevos vendedores, que tendrán acceso a tienda avanzada durante seis meses y tienda básica durante un año, y sus ventas quedarán exentas de comisiones durante tres meses.

Pero como en cualquier transacción los sujetos participantes son dos: vendedor y comprador. A estos últimos, con la intención de colaborar con el mensaje de “Quédate en casa”, eBay los ha ofrecido un 5% de descuento, sin necesidad de consumir un importe mínimo, para comprar artículos de hogar, de bebés y electrodomésticos, entre otros.

Trabajar por las pymes

“La ventaja de trabajar con eBay es que nos abre las puertas a millones de clientes, sobre todo internacionalmente, y que por nuestros propios medios sería imposible de alcanzar”, afirma Diego Serna sobre esta plataforma que tiene presencia en más de 190 países. Además, hay que tener en cuenta que eBay no tiene inventario propio, con lo que no compite con las pymes. La compañía dedica todos sus esfuerzos a trabajar por y para las pequeñas y medianas empresas –tiene más de 10.000 vendedores profesionales suscritos en su plataforma–, ayudando, en momentos de crisis como los que vivimos, a mantener y aumentar su flujo comercial esencial en la economía nacional.