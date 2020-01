La reina recibe a huérfanos por la violencia machista y pide que no haya retrocesos para combatirla

Javier perdió a su madre y a su hermana. Es el tutor legal de sus dos sobrinos a sus 39 años. No da nombre ni lugar de procedencia. "Somos del norte de España", es lo único que aclara. Quiere proteger a los niños. El juicio a su cuñado por un asesinato machista sigue pendiente. Las mató a las dos y quemó la casa. Este martes, Javier ha hablado de su historia con la reina Letizia en el Palacio de La Zarzuela. Le ha contado como en pleno duelo,con el mundo cuesta arriba, hay que asumir también la burocracia y es difícil salir adelante. Letizia le ha escuchado: "Está implicada con la violencia de género, conocía nuestra preocupación", resume él.

Javier es una de las 18 personas que han acudido a la recepción real. En la comitiva estaban otros familiares de asesinadas y la directiva de la Fundación Mujeres y del Fondo de Becas Soledad Cazorla, dedicadas a ayudar a hijos de mujeres asesinadas por violencia machista.

La reina ha escuchado a todos los familiares, les ha trasladado su apoyo para que no haya retrocesos contra la violencia machista y se ha comprometido a ayudarles en sus demandas. Javier le ha trasladado una petición tan cercana y dolorosa para su familia como que el Estado no reconoce como víctima a su padre, porque solo ampara a las mujeres y a sus hijos, no a otros familiares. Después de algunos trámites que no fueron fáciles, se reconoció la orfandad de sus sobrinos, a los que como víctimas de violencia de género les corresponde una pensión, aunque le han contado a la reina que no ha llegado aún a todas los huérfanos, porque no es automática. Letizia "se ha comprometido a llevar al Parlamento Europeo algunas de las peticiones e intentar ayudar en la medida de lo que ella pueda", cuenta Javier al teléfono tras la recepción.

La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha agradecido a la reina que las familias "puedan contar con ella". "Nos ha trasladado su preocupación por que las políticas contra la violencia de género tengan necesariamente que seguir avanzando y que no dejemos que determinadas posiciones políticas puedan perjudicar ese avance en la protección de las víctimas", ha dicho en referencia a Vox, que niega la existencia de la violencia específica contra las mujeres. El promotor del Fondo de Becas, Joaquín Tagar, añadió para la reina es "sorprendente que en este momento no haya un consenso" ante un problema del calado de la violencia contra la mujer. El Fondo de Becas Soledad Cazorla, que ha recaudado unos 90.000 euros desde 2016, asiste a una treintena de familias.

Soledad Cazorla, fallecida en 2015 y quien fue esposa de Tagar, fue la primera fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer, uno de los asuntos a los que más atención dedica la reina Letizia en su actividad institucional.