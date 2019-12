Un protesta contra Plácido Domingo divide al público antes de su último ‘Nabucco’ en Valencia

"Nabucodonosor es un acosador". Con este lema, más cantado que gritado, un grupo de unas 40 personas, en su gran mayoría mujeres, ha protestado esta tarde a las puertas del Palau de les Arts antes de la última actuación en Valencia de Plácido Domingo en el papel del rey de Babilonia. "És assetjament (acoso), no galantería", han repetido también en valenciano las personas convocadas por la Coordinadora Feminista de Valencia con motivo de la denuncia por acoso de 20 mujeres contra el tenor español que ha protagonizado la ópera de Verdi. "Se tenía que haber suspendido su actuación, como ha pasado en Estados Unidos. Y aquí tenía que haber más gente que piensa como nosotras, pero no podíamos dejar de protestar y concentrarnos. Ya hemos pedido a la Generalitat que le quiten el nombre de Plácido Domingo al Centro de Perfeccionamiento del Palau de les Arts, ha explicado Ángela Escribano, una de las representantes del colectivo.

El público que iba accediendo a la ópera se ha dividido ante la protesta. En un extremo se ha situado un hombre que, airado, ha llegado a enviar "a la mierda" a las mujeres, tildándolas de "frustradas", lo que ha provocado indiferencia y un conato de rechifla entre las concentradas. Ha sido la nota más disonante. En otro extremo, tal vez, los que han mostrado su apoyo total a la protesta, si bien diferenciando entre el arte y el artista, eterno debate sobre la creación. "Las apoyo. Lo que ha hecho este señor es impresentable. Y deberían quitar su nombre del centro de perfeccionamiento. Pero la música es otra cosa. Y ahí, no le puedo criticar", ha comentado Eduard, junto a Joan Carles, que ha suscrito las palabras de su amigo y también melómano. "Me parece que las mujeres tienen toda la razón del mundo para concentrarse, si es verdad", ha dicho Encarna, mientras su marido Santiago asentía, ambos abonados a la ópera.

Y en medio, opiniones de casuística diversa. "Yo, mientras no lo vea y no haya pruebas claras, no me lo creo", ha dicho Olga. Su compañera de velada Mari Carmen ha destacado la seriedad de las acusaciones al tiempo que ha recordado que no hay aún ninguna condena. "Estoy en contra del maltrato y del acoso y a favor de la igualdad, pero hay que saber si es verdad y muchas veces estas denuncias se aprovechan de que se trata de personas importantes", ha indicado María Antonio, a unos metros de las concentradas, que seguían cantando voz en alto esta vez "barítono o tenor, es un acosador".

Tras su cuarta actuación, el ahora barítono Plácido Domingo, que ha negado las acusaciones, se despide del público valenciano que lo recibió con una intensa ovación en el estreno de Nabucco, su primera actuación en España tras hacerse públicas las denuncias el pasado verano. La ópera de Verdi continúa representándose los días 14 y 16 ahora con Amartuvshin Enkhbat en el papel del rey babilónico.