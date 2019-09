Zamora cobrará nueve euros al año por tener perro

Un perro en un parque de Madrid. ALBERTO SANZ

Tener perro costará nueve euros al año en Zamora. Se trata de la primera capital de provincia que impone una tasa. Ya hay municipios de menor tamaño que gravan convivir con un animal de compañía.

El Ayuntamiento zamorano, de IU, no pretende con el impuesto perruno castigar a los dueños incívicos que olvidan las cacas de sus perros en aceras y jardínes sino sufragar así lo que cuestan construir y mantener zonas de esparcimiento canino, evacuatorios, bolsas para recoger excrementos y sus dispensadores o la elaboraciòn de un censo telemático de mascotas. "Esos gastos directos suponen unos 70.000 euros anuales", dice el concejal de Hacienda, Recaudación y Rentas, Diego Bernardo, "y esperamos conseguir con la tasa entre 50.000 y 90.000".

"Cada vez hay más perros en Zamora, eso se ve por la calle, pero no sabemos con exactitud cuántos hay", añade el edil. La ciudad tiene 174.000 habitantes y 9.800 canes censados. "Pero sospechamos que son menos", cree el concejal, "ya que los dueños no les suelen dar de baja al morir, puesto que ahora no pagan ninguna tasa".

Librar de deyecciones caninas la ciudad es mucho más caro. Haciendo un cálculo del tiempo que gasta diariamente cada barrendero en esa desagradable tarea -"unos 15 minutos al día", calcula Bernardo- y trasladándolo al grueso de limpiadores el coste calculado es de 250.000 euros al año.

La tasa por tener perro fue aprobada en un pleno de mayo en el anterior mandato, en el que IU gobernaba con el PSOE. "Nadie votó en contra", dice el edil, "solo se abstuvo el PP". Tampoco hubo alegaciones. Al publicarse el cambio en la ordenanza, la noticia se ha contestado en redes. "Lo único que hemos hecho es recuperar un impuesto que existió hasta 1992 y con la misma cuantía. Creemos que si ofrecemos servicios para los perros, sus dueños han de contribuir y es lógico también que nos exijan más". Entre los proyectos de cuidado de los animales está la construcción de una nueva perrera que costará 250.000 euros.

Zamora no es ni una excepción ni pionera en imponer la tasa canina. Arévalo, en Ávila, grava tener perro con 14,30 euros anuales. Mejorada del Campo y Fresnedillas de la Oliva, en Madrid, también lo hace. Inca, en Mallorca lo ha decidido a principios de este año. La Comunidad Valenciana ha autorizado a sus municipios a crear impuestos a través de su ley de bienestar animal