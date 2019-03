Fallece Mar Moreno, redactora jefa de ‘SModa’

Mar Moreno siempre quiso escribir en un periódico. Por eso, el día que le llegó la carta de admisión de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense fue uno de los más felices de su vida, como siempre se encargaba de decir a sus numerosos amigos. Cumplió su sueño cuando en 1992 se trasladó a Madrid para estudiar Periodismo y, tras la carrera, se dedicó a esta profesión con la pasión que le ponía a la vida. En 2013 recaló en SModa— revista de moda de EL PAÍS—, donde trabajaba como redactora jefa. Este domingo, falleció de un infarto en Jódar (Jaén) a los 44 años.

Nacida en Huelma (Jaén) el 27 de abril de 1974, Moreno era la pequeña de cuatro hermanos. Sus padres regentaban allí un bar de tapas, El Menchis, por lo que en el pueblo siempre fue Mar ‘la del Menchis’. Su infancia transcurrió en las aulas del colegio y el instituto públicos de la localidad, donde destacó como una estudiante muy despierta. “Fue la única alumna que supo explicarme la frase ‘El sistema de enseñanza es la enseñanza del sistema”, recordaba una de sus profesoras de Secundaria.

Tras licenciarse en Periodismo en 1996, realizó unas prácticas en Cambio 16 —donde conoció a su marido, el fotógrafo y escritor Juan Pelegrín—, y se incorporó en 1997 a la editorial Hachette Filipacchi como redactora de Teleprograma. En 2005 pasó a La Revista de Ana Rosa, donde ejerció como redactora jefa hasta que fue contratada por SModa.

Trabajadora infatigable a la que era imposible borrar la sonrisa de los labios —ni aun en los días de cierre—, Mar Moreno era una periodista todoterreno que en los últimos años se había especializado en las entrevistas a personajes del mundo de las letras, el arte, la música y el cine. Por su pluma han pasado en los últimos años los personajes más relevantes de la cultura mundial, desde Isabel Allende hasta Bianca Jagger, pasando por Blanca Suárez, Manuel Rivas o Elena Poniatowska. En el próximo número de SModa aparecerá una entrevista que le hizo a la alcaldesa Manuela Carmena. Decía que le gustaba entrevistar a las mujeres a las que quería parecerse. Moreno estaba comprometida con la causa de las mujeres, tanto en España como en Senegal, donde había colaborado como voluntaria con la ONG Xaley.

Casada y con un hijo de siete años, Moreno obtuvo el reconocimiento de sus paisanos, que la nombraron pregonera de sus fiestas hace unos años. En su discurso, por supuesto, recordó que su pasión por el periodismo le surgió desde pequeña. “Life is like riding a bicycle! To keep your balance you must keep moving” (La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio te tienes que seguir moviendo), tuiteó hace tiempo. Así vivió siempre, moviéndose, con inquietudes y una mirada curiosa.