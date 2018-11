“Quizás no entiendo lo que significa feminismo”

Un policía local ha intervenido este jueves desde el público en el congreso internacional sobre violencia machista celebrado en el auditorio del Palacio de Ferias y Congresos de Sevilla, con 1.607 asistentes: “Yo no me siento feminista, pero eso no quiere decir machista, que soy mala gente o un cabrón. Quizás el problema es mío, que no entiendo lo que significa feminismo. A ver si soy capaz de comprenderlo, quiero dar mi punto de vista porque mucha gente piensa como yo”.

La confusión del agente demuestra los prejuicios existentes en torno al término feminista e incluso el estigma ligado al mismo, sobre todo entre los hombres, algo que está tan extendido como para colarse en un congreso sobre violencia de género con juristas, psicólogos, sanitarios y expertos de toda índole. Al policía le contestó la artista visual y ponente Yolanda Domínguez: “No sabes lo que es el feminismo, punto”.

Todo había empezado media hora antes, en la mesa redonda La construcción y deconstrucción de la masculinidad. Domínguez pidió a los hombres asistentes que quienes se sintieran feministas se levantaran y se sentaran en las últimas filas. La mayoría se trasladó al fondo de la inmensa sala, pero un grupo de varones se mantuvo en sus asientos durante la charla de la activista. “Necesitamos empatía y que cedáis vuestro espacio. Hay que ver cómo nos cuesta la igualdad, que ni siquiera somos capaces de hacer un gesto simbólico como cambiarnos de sitio en un auditorio”. Y una chica preguntó: “Me gustaría saber si los que no se han levantado se consideran machistas”. El policía local explicó entonces su visión sobre la igualdad, que han popularizado famosos como Paula Echevarría al opinar que “no hay que ser feminista ni machista”.

Al agente le contestó desde el estrado el sociólogo y sexólogo Erik Pescador: “No puede haber bandos intermedios. O estás a favor de la igualdad o estás a favor de la violencia”. Tras varias intervenciones aclaratorias, el policía se levantó y se sentó al fondo del auditorio. Y el aplauso fue atronador.

Pescador añadía a posteriori: “Esto es muy hermoso porque ha sido espontáneo. Lo que ha pasado hoy tiene que ver con el desconocimiento, pero también con la emoción, el detalle es perfecto. Es lo que yo llamo el igualismo, ni machista ni feminista, que es parte del populismo y dice que la igualdad ya ha llegado, cuando no es cierto (…) Y el apellido radical se lo ponen al feminismo los hombres que tienen miedo”. Para Pescador, el patriarcado “es el enemigo, no el hombre, y está en cada uno de los rincones de la sociedad y las instituciones, en las pequeñas cosas que pasamos por alto” .

La última encuesta presentada sobre el término este jueves en Zaragoza desvela que más de la mitad de la población española se siente bastante o muy feminista, aunque solo un 5% se define como activo en el feminismo.

Durante la mesa redonda, moderada por la catedrática de Genética de la Universidad de Sevilla Isabel López, Domínguez se mostró muy crítica con las representaciones contemporáneas de la masculinidad tradicional: “El único referente de señores en espacios domésticos en televisión es Bertín Osborne, mira qué machote que no sabe poner en marcha una vitrocerámica. Fallan en la cocina y beben, algo patético”. Media hora más tarde, la directora de cine Celia Rico echó sal a la herida en la mesa sobre violencia de género en la industria audiovisual. “Ahora hay una moda para cubrir el cupo de mujeres directoras. Si solo es una moda, eso se tendría que vigilar: conozco productores que llaman a montadoras junto a un montador que es quien decide, solo para poner su nombre”.

La definición de la RAE es transparente. Feminismo: principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.