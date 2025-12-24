Molecot: “Poner una mesa bonita es una forma de expresar cariño a la gente que va a venir a tu casa”

De izquierda a derecha, Marta Cotoner, María José González-Moro y Juqui Suárez de Lezo, ante una mesa navideña con la vajilla Punk Verde de su firma. Están en el comedor de la vivienda de la última en el barrio de Salamanca de Madrid.

Se conocieron en el colegio y hace una década decidieron crear su propia marca de vajillas pintadas. Ahora reciben encargos de Miami o Qatar y constatan el auge del cuidado de este tipo de detalles, tanto en Navidad como en el día a día

El día de Navidad, María José González-Moro organiza comida en casa. Allí se reúnen unas 15 personas, alrededor de la mesa. “Me gustan los platos en tonos verdes y tierras, porque no es lo mismo la vajilla de día que la de noche. Y, dentro de que todo tenga una concordancia, me encanta mezclar, que el plato llano sea distinto del de postre o el de pan”, explica. Lo tiene fácil a la hora de elegir, porque diseña sus propios platos. Molecot, firma que fundó desde hace una década con Juqui Suárez de Lezo y Marta Cotoner, nació como el experimento de unas amigas del colegio —todas son madrileñas y tienen 45 años— que se apuntaron a un taller de pintura en porcelana. “Yo había empezado un poco antes a dar clases con Carmen Muñoz, y luego coincidimos las tres en el taller de Teresa San Miguel y Lucía Corsini y surgió natural”, indica Marta. “Vimos que se nos daba bien y empezamos a tener encargos para amigos, familia y compañeros de trabajo”, recuerda Juqui, “yo tenía que volver a Telefónica [donde trabajaba como abogada mercantil], y ya dijimos ‘Esto hay que profesionalizarlo, está teniendo éxito. Vamos a pensar un nombre que suene bien en varios idiomas”. Y lo idearon jugando con sus apellidos.

Una mesa de desayuno navideño montada con la vajilla Sevilla. ANTÁRTICA

“Es que ocurrió todo en un parón de bajas maternales”, precisa María José, “nunca me había planteado emprender, pero salió nuestro lado creativo”. Ella hizo Empresariales y había trabajado en banca en Suiza y Marta estudió Arquitectura de Interiores; cada una aportó un punto de vista y una experiencia diferente al formar su marca. Reunidas en la casa de Juqui, en el barrio de Salamanca de Madrid, cuentan que comenzaron pintando a mano y después llegaron las calcas cerámicas (láminas finas con los diseños en color que se aplican a la pieza y luego se cuecen) para acelerar procesos. Eso sí, desde el principio tuvieron claro que trabajarían con porcelana de Limoges (Francia). “Nos hicimos un viaje allí para buscar proveedores, llamando a cada puerta, porque es mundialmente conocida, fina, blanca, bonita, y queríamos ese sello de calidad”, subraya María José.

Retrato de las tres socias. De izquierda a derecha, Marta Cotoner, María José González-Moro y Juqui Suárez de Lezo. ANTÁRTICA

Hace cinco años entraron en la tienda digital de lujo Moda Operandi y todo cambió. “Fue un punto de inflexión, si estás allí se fijan en ti, nos empezaron a llamar de Estados Unidos: Los Ángeles, Nueva York, Miami, Texas...”, asegura Juqui. Poner la mesa es un gesto cotidiano, que cobra relevancia en fiestas y celebraciones, pero también en el día a día. Tiene algo de ritual y de homenaje, sostiene Marta: “Poner una mesa bonita es una forma de expresar cariño a la gente que va a venir a tu casa”. “Y creo que a partir de la covid hubo un impulso, la gente tenía ganas de quedar y recibir”, apunta Juqui.

Detalle del salón del piso de Juqui Suárez de Lezo, en el que lleva viviendo cuatro años. Realizó una reforma integral, conservando el suelo de pino melis. “Es de estilo haussmaniano y cuando entramos habían eliminado las escayolas originales, pero mi hermana (la interiorista Soledad Suárez de Lezo, que se encargó del proyecto) las replicó en todas las habitaciones”, explica. ANTÁRTICA

Firmas de lujo como Armani Dolce & Gabbana, Hermès o Fendi tienen vajillas, pero también se han lanzado a este mercado, con líneas propias de hogar, marcas de gran consumo, como Mango o Zara. “Es que cada vez se da más importancia a la casa en general, al entorno donde uno vive. Y ya no es solo para recibir”, afirma María José, “uno mismo quiere comer o desayunar con cuatro cosas bonitas, porque eso te cambia una comida, y el ánimo”. A la hora de preparar un encuentro navideño, las tres socias lo tienen claro: “El hilo conductor es la vajilla y luego ya viene elegir vasos, manteles, flores... Todo que tenga sintonía y armonía con la vajilla que hayamos decidido”.

El cuarto de estar que se une con el salón, con las paredes empapeladas y láminas de pájaros. ANTÁRTICA

Entre las peticiones más sorprendentes que han recibido en estos 10 años recuerdan una vaijilla decorada con “un osito madre y otro osito hijo, porque era como el logo de la casa, estaba en toallas y sábanas, y lo querían también en la vajilla, fue un encargo que vino del interiorista Luis Bustamante”. Porque la personalidad y los gustos se reflejan también en estos detalles. Viajando a ferias —en 2026 presentarán por tercera vez en la parisina Maison & Objet— o preparando encargos para clientes de distintos rincones del mundo han observado que “dependiendo del mercado gustan más colores o menos, por ejemplo en Estados Unidos son más de colorín, aunque en Nueva York encanta el blanco y negro; en Inglaterra más clásicos, de verdes y azules; en Emiratos Árabes mucho oro, más recargado...”. Pero todos celebran a mesa puesta.