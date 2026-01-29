Valentino reflexiona sobre el valor de la imagen y los modos de mirar

60 fotosALTA COSTURA PARÍSValentino reflexiona sobre el valor de la imagen y los modos de mirarEl diseñador Alessandro Michele presenta su nueva colección a través de los Kaiserpanoramas, unas cabinas del siglo XIX a las que se asomaban los peatones para contemplar imágenes remotasS Moda29 ene 2026 - 10:47CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of ValentinoFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of Valentino