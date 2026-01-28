Ir al contenido
_
_
_
_
S Moda: Revista de moda, belleza, tendencias y famososParís Fashion Week
64 fotos
ALTA COSTURA PARÍS

Armani Privé, o cómo homenajear a un clásico

Silvana Armani, sobrina de Giorgio Armani, trabajó más de cuatro décadas con su tío y ahora se presenta como directora creativa. Es la única mujer al frente de una colección de alta costura

S Moda
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_