Barcelona Bridal Fashion Week vuelve con el debut de Stéphane Rolland y su edición más global

Barcelona Bridal Fashion Week se ha convertido en un imán para marcas internacionales, como la estadounidense Allure, que repite una edición más.

El certamen reivindica su legado y consolida su proyección internacional en una edición marcada por el talento emergente y la apertura a nuevos mercados

Un vestido de novia es una obra coral: nace de una mente creativa, pero se necesitan muchas manos para materializar la fantasía. Una labor silenciosa y, a menudo, anónima que Barcelona Bridal Fashion Week reivindica en esta nueva edición. Bajo el lema On the shoulders of giants (“A hombros de gigantes”), el certamen rinde homenaje a quienes han sentado los cimientos de la industria: diseñadoras, atelieres, artesanas y, en general, mujeres cuya contribución ha sido invisibilizada.

Organizada por Fira Barcelona, del 22 al 26 de abril, el recinto ferial de Montjuïc volverá a convertirse en el epicentro de la moda nupcial: una cita que promete batir récords de participación, con más de 400 marcas confirmadas (el 80% tiene pasaporte internacional) y cerca de 40 diseñadores sobre la pasarela. El propósito, en palabras de Albasarí Caro, directora de BBFW, sigue vigente: “Facilitar el negocio de calidad y proyectar el talento hacia los mercados clave”. El certamen incluso ha repensado la arquitectura de su layout para conectar la pasarela con el recinto ferial y favorecer el encuentro de las firmas con los potenciales compradores.

BBFW rinde homenaje a su patrimonio nupcial y, en especial, a la labor de las artesanas y creadoras.

Este formato integral también ha sido clave para reforzar su atractivo internacional, reuniendo a las casas internacionales más deseadas de las novias. De la elegancia británica de Caroline Castigliano o Sassi Holford a la diversidad estilística del mercado estadounidense, con nombres como Justin Alexander, Maggie Sottero o Morilee; el mapa creativo se amplía con propuestas procedentes de Bélgica, Ucrania, Nueva Zelanda y, por supuesto, Asia. El creciente peso del continente se hará visible desde el primer día de la pasarela, con propuestas de creadores como la vietnamita Joli Poli, el creador de Shanghai Wang Feng o el icónico The Atelier by Prof. Jimmy Choo.

Esta edición confirma también la apertura de la moda nupcial hacia el territorio de la gala y la alfombra roja. Como señala Caro, no se trata de una tendencia, sino que refleja la transversalidad de la industria. “La moda nupcial dialoga de forma natural con la de fiesta: comparten códigos estéticos, técnicas artesanales y una misma sensibilidad creativa. Hemos ampliado el abanico desde una visión estratégica para generar nuevas oportunidades de negocio”. Un cambio que se alinea con una nueva actitud de las clientas. “No buscan encajar: buscan expresarse”, zanja la directora.

La gran noche de Stéphane Rolland

La Barcelona Bridal Night, la noche más esperada del certamen, alcanza su décima edición con un anfitrión a la altura de la efeméride: Stéphane Rolland. Formado en casas como Balenciaga y Jean-Louis Scherrer, el diseñador francés ha construido un lenguaje propio, capaz de llevar las líneas pulidas de la arquitectura a la emoción de la alta costura. Lady Gaga, Beyoncé o Nieves Álvarez, su musa española, son solo algunos de los nombres que han vestido sus siluetas rotundas y teatrales.

Su debut en BBFW 26 tendrá lugar en el imponente Palacio 8 de Montjuïc, donde presentará una colección que rememora sus diseños más icónicos y anticipa las tendencias que marcarán los próximos eventos. No lo hará solo: el diseñador ha trabajado en los últimos meses con alumnos de las escuelas de diseño catalanas (IED, ESDI y LCI Barcelona) para dar forma a una serie de looks exclusivos que abrirán el desfile. Una iniciativa simbólica que enfatiza la importancia del relevo generacional y la transmisión del oficio.

Las propuestas de los diseñadores reflejan un cambio de mentalidad, con novias que buscan diseños más personales y arriesgados.

Caro destaca la libertad y la valentía de esta nueva generación de creadores: “Entienden el oficio y apuestan por la innovación sin perder la emoción ni el propósito. En ellos hay sostenibilidad, perspectiva de género, nuevas corporalidades, artesanía contemporánea y mucha verdad”. El talento emergente siempre ha ocupado un lugar central en el certamen. Ha sido la lanzadera de firmas como Yolancris, Isabel Sanchís o Sophie et Voilà, presentes en cada edición junto a gigantes de la alta costura como Elie Saab, Zuhair Murad o Tony Ward.

Desde la organización lo tienen claro: “Queremos que todos los que se unan a nosotros se sientan parte de una comunidad que los escucha, los valora y los comprende. Y que vean que BBFW no es solo un escaparate de colecciones, sino un espacio donde la moda y el arte conviven como lenguajes complementarios al servicio de la identidad, la inclusión y la cultura”.