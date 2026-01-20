Sprays y polvos fijadores, el último gran fenómeno de ventas que antes solo usaban los maquilladores

Los productos de acabado, destinados a que el maquillaje se mantenga intacto durante horas, viven su momento dorado y no hay marca que prescinda de un polvo o spray fijador en su catálogo. Su popularidad se dispara en redes y, a medida que los vídeos de rutinas y trucos de duración se viralizan, sus ventas se disparan. En el artículo de Cosmetics Bussines titulado Cómo los sprays fijadores se han convertido en una de las mayores tendencias de TikTok, la consultora Circana indica que las ventas de sprays y polvos fijadores aumentaron un 63% en toda Europa entre enero y junio de 2024, impulsadas por el boom del segmento en redes sociales. El último informe de tendencias de maquillaje más importante de 2025 de Spate señala que los polvos fijadores registran un aumento interanual del 25,9 %, con 3,2 millones de búsquedas adicionales, y se consolidan como uno de los productos más deseados del momento. Su ascenso está ligado a técnicas virales como el baking o el sellado estratégico del corrector, que buscan una piel uniforme con acabado blur (difumidado). Los sprays fijadores presentan una dinámica similar: acumulan 19,3 millones de búsquedas y crecen un 19,2 % interanual, datos que reflejan el interés por fórmulas capaces de mantener el maquillaje intacto durante horas. Aunque setting powder y setting spray crecen de forma sólida, el término emergente fixing spray muestra un aumento muy superior en búsquedas en Google que del 171 %. Las preguntas más habituales incluyen términos como ‘reseñas’ y comparativas entre fixing spray vs setting spray.

Según Spate, en TikTok los sprays de fijación han obtenido 774,7 millones de visitas, con un aumento del 224% (332,4 millones) en visitas desde el año pasado por el auge de tutoriales que miden su capacidad de resistencia al sudor, al calor o a la fricción, ha convertido estos productos en auténticos imprescindibles. “En realidad son conceptos algo confusos y la diferencia está en el efecto que proporcionan. Los setting spray aportan humedad adicional a la piel y suelen ser más hidratantes con un discreto poder de fijación. Permiten que el maquillaje se asiente mejor dentro del poro y por tanto dure más y con un resultado de piel no cargada. Son ideales para refrescar un maquillaje demasiado empolvado. En cambio, los fixing sprays funcionan como una laca para rostro y aportan fijación pura y dura. Crean una fina película que fija el colorido y las texturas”, explica a S Moda Isabel Auernheimer, diseñadora de maquillaje de cine y televisión. Xabier Rodrígues, national artist de M.A.C Cosmetics añade “el setting spray se puede utilizar antes, durante y después del proceso del maquillaje porque ayuda a hidratar y asentar los productos que apliquemos. El fixing spray se utiliza solo para fijar el maquillaje y alargar su durabilidad”.

Así renace un icono de los 90

La búsqueda de un maquillaje duradero no es nueva. En el siglo XIX ya se usaban polvos de arroz para matificar la piel y retocar el rostro con un velo blanquecino. En el Hollywood de los años veinte y treinta recurrían al talco para suavizar la luz de los focos del cine y del teatro y controlar las bases de acabado graso. En 1935 aparece Coty Airspun, uno de los primeros polvos sueltos modernos, y el gesto de empolvarse se afianza como un ritual coqueto durante décadas. En los noventa, antes de la llegada de los setting sprays y de que la fijación se consolidara como una categoría propia, polvos sueltos como Météorites de Guerlain, Blended Face Powder de Clinique, Lucidity de Estée Lauder o los clásicos de Max Factor sirven de as en la manga para lograr el mate absoluto que se buscaba entonces. Muchos expertos sitúan los Translucent Loose Setting Powder de Laura Mercier, lanzados en 1996, como el primer polvo fijador moderno capaz de sellar la base con un efecto soft focus (con partículas reflectoras que desvían la luz) y no solo matifican.

El uso de sprays fijadores aún resulta reciente. A finales de los noventa y principios de los dos mil muchas personas recurrían a la laca o incluso al perfume para fijar el maquillaje, un gesto que resecaba, irritaba y ofrecía un resultado pobre. La categoría despega en 2010 gracias al lanzamiento de All Nighter Setting Spray de Urban Decay, uno de los primeros sprays de larga duración formulados con tecnología de control de temperatura y resistencia a la humedad. El auge de los tutoriales en YouTube y después en Instagram impulsa técnicas como el baking y devuelve la atención a los productos que perfeccionan el acabado. Entre 2020 y 2025, con el boom de TikTok, polvos y sprays fijadores se convierten en superventas virales gracias a miles de vídeos que ponen a prueba su capacidad para mantener el maquillaje intacto frente al sudor, el calor, el roce de la ropa o incluso chorros de agua.

Cómo elegirlos según el efecto deseado

Ambos prolongan la duración del maquillaje, aunque funcionan de forma distinta. “Los sprays fijan y aportan una apariencia fresca y natural. Antes solo los usaban las apasionadas del maquillaje, pero ahora triunfan por su aplicación sencilla y por el placer sensorial que ofrece cada vaporización. Dan luz y sensación de confort en la piel incluso con looks ligeros, de ahí su éxito. Los polvos también fijan bien y son ideales cuando se busca un acabado mate. La mayor diferencia está en la textura: el polvo deja un acabado mate y el spray aporta un efecto más fresco y realista”, explica Xabier Rodrigues.

La maquilladora Isabel Auernheimer añade: “Los polvos matifican cualquier producto cremoso como la base, el rubor o el lápiz de ojos y son ideales para controlar los brillos en pieles grasas. Sellan el poro y crean una superficie más suave, sin poros y sin textura. El spray fijador actúa de la misma forma sobre fórmulas en crema y en polvo y se pueden utilizar durante todo el proceso. Desde preparar la piel y aplicar capas entre los pasos para una mezcla perfecta, hasta fijar el aspecto final y refrescarlo más tarde”.

También hay diferencias en la formulación. “Los sprays parten de una base acuosa, a veces con algo de alcohol para favorecer un secado rápido, y con polímeros filmógenos responsables de fijar el maquillaje. Para modular el acabado incluyen humectantes, agentes sensoriales y activos que respaldan distintas promesas. Los polvos fijadores, en cambio, combinan partículas minerales o almidones con agentes emolientes y texturizantes”, comenta a S Moda la formuladora cosmética especializada en maquillaje Mireya Lorenzo.

Para elegir entre sprays y polvos fijadores también conviene tener en cuenta el tipo de piel. “Las secas, deshidratadas o sensibles suelen tolerar mejor sprays sin alcohol o con porcentajes muy bajos, enriquecidos con humectantes y activos calmantes, y polvos muy finos con agentes emolientes. Las pieles mixtas o grasas se benefician de sprays con algo de alcohol que refuerzan la fijación y de polvos con activos absorbentes que controlan los brillos. En casos de alteraciones de la barrera, como rosácea, dermatitis o eccema, suele resultar más adecuado un polvo fino y emoliente aplicado con moderación, mientras que los sprays deben limitarse a fórmulas acuosas sin alcohol. Las pieles con acné o tendencia acneica necesitan productos no comedogénicos y acabados mates que regulen el exceso de sebo, tanto en polvo como en spray”, aclara Lorenzo.

¿Cómo se utilizan?

“Los polvos pueden aplicarse con brochas de distintos tamaños o esponjas para cubrir todo el rostro o centrarse solo en las zonas que más brillan, como frente, nariz y barbilla. En áreas más secas, como mejillas y ojeras, conviene usar poca cantidad para evitar que la piel se vea acartonada. Los sprays, en cambio, se pulverizan a unos veinte centímetros del rostro con un movimiento suave de muñeca que facilite una distribución uniforme; después conviene dejar que se asienten sin tocar la piel, explica Isabel Auernheimer.

Xabier Rodrigues prefiere combinar ambos pasos en la misma rutina: primero recurre al polvo para matificar, sellar y suavizar la textura de la piel con un efecto filtro natural y, después, aplica el spray fijador para integrar el producto y obtener un acabado más uniforme. Entre sus trucos destaca revitalizar el maquillaje tras varias horas aplicando una cantidad generosa de spray y retocando mientras la piel sigue húmeda, lo que evita el aspecto cuarteado y deja un resultado fresco. También recomienda humedecer el pincel con una bruma antes de cargarlo con sombras con brillo para potenciar el color y fijar mejor los pigmentos. Isabel Auernheimer concluye “el regreso de estos productos tiene que ver con el auge del maquillaje más marcado y con la necesidad de que el resultado permanezca intacto en eventos, ambientes calurosos o situaciones en las que no es posible retocar. Además, las pieles grasas también se benefician de ellos porque ayudan a que el maquillaje no se deteriore con rapidez”.

Los elegidos por los expertos

All Nighter, de Urban Decay

Uno de los sprays fijadores más reconocidos por expertos y usuarios. “Destaca porque incorpora polímeros que crean una película resistente sobre la piel y un porcentaje elevado de alcohol que permite fijarla al instante. Además, reduce la temperatura del maquillaje, lo que aumenta su resistencia a manchas, agua y transferencias a lo largo del día. Es la mejor opción para pieles normales, mixtas o grasas cuando buscan una fijación sólida”, explica la formuladora Mireya Lorenzo. Pelayo Rodríguez, responsable de comunicación de Urban Decay, adelanta una novedad: “En marzo el producto se reformula y llegará con acabado natural, glow y mate. La nueva fórmula potenciará el efecto refrescante y, al contacto con la piel, la temperatura descenderá tres grados”. Se recomienda agitar bien el frasco y rociar en forma de X y T en el rostro. (44 €).

Translucent Loose Setting Powder, de Laura Mercier Estos polvos se han convertido en un icono porque logran algo difícil: fijan el maquillaje sin dejar rastro. “Utilizan una mezcla clásica de talco, nylon y almidones. Esta combinación absorbe bien el exceso de sebo, lo que hace que resulte muy fiable en pieles mixtas o grasas”, aclara la experta formuladora Mireya Lorenzo. (44,53 €)

Spray Fix+ Stay Over, de M.A.C Cosmetics Este spray actúa más como un perfeccionador de acabado que como un fijador. “No contiene los polímeros fijadores ni el porcentaje de alcohol que sí tienen otros sprays. Para mi es más como una bruma de acabado ideal para fundir las capas de maquillaje, eliminar el aspecto empolvado, devolver la frescura a la piel y unificar el corrector, la base y el polvo”, dice la maquilladora Isabel Auernheimer. (21 €)

Easy Bake Loose Baking & Setting Powder, de Huda Beauty

Uno de los polvos más populares porque controlan el brillo durante muchas horas sin dejar un acabado seco o pesado, algo difícil en productos de alta fijación. Su textura es muy fina, pero a la vez muy matificante, y permite sellar la base y el corrector con un efecto suave y homogéneo. “Es ideal para pieles grasas y para las amantes del maquillaje con acabado muy mate. Aún así, no se siente pesado en la piel y logra el efecto de piel pulida, como de filtro, que ahora triunfa”, aclara Auernheimer. (40 €)

The Face Glu, de NYX Aunque en su nombre indica pegamento es uno de los favoritos de los maquilladores cuando buscan un extra de fijación. Como aclara Isabel Auernheimer “es resistente al agua y no deja que el maquillaje transfiera A pesar de que contiene sirope de arce en su composición, no deja sensación pegajosa. Ideal para irse de fiesta toda la noche o para eventos eternos en los que debes estar perfecta durante horas sin retoques”. (8,25 €)

Airbrush Flawless Setting Spray Matte, de Charlotte Tilbury

Su nueva versión mate combina fijación potente con un acabado aterciopelado. “Su fórmula crea una película fina que mantiene el maquillaje en su sitio durante horas, incluso en pieles mixtas y grasas, pero deja un acabado suave que no apaga la piel ni la vuelve plana. Matifica de forma inmediata, reduce la apariencia de poros y suaviza la textura sin dejar residuos visibles”, dice Mireya Lorenzo. (40 €).