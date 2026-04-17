Bloom House: cuando el estilo florece en clave mediterránea

En una masía del Baix Empordà, Lefties dio la bienvenida a la primavera con un encuentro donde moda, decoración y bienestar se entrelazan en una estética serena, natural y contemporánea.

En el Baix Empordà, entre campos verdes y arquitectura rural que parece suspendida en el tiempo, una masía catalana se transforma durante unas horas en algo más que una casa: en un manifiesto estético. Ese fue el entorno elegido por Lefties para inaugurar Bloom House, un concepto que va un paso más allá de la presentación de colecciones hasta convertirse en una experiencia donde moda, decoración y estilo de vida se entrelazan con naturalidad. Una forma de entender cómo vivimos a través del estilo y cómo representa lo que somos, con una esencia eminentemente mediterránea, en el que se construye el imaginario de estilo para mujer, hombre y hogar de los próximos meses.

Para la ocasión, la marca citó en su Bloom House a algunos de los principales creadores de contenidos de la actualidad. Bárbara Inés, Jimena Madera, Amy Ward, Mergim Shabani, Alex Sánchez de Mora, Miguel Carrizo o Samuel Bensousan, entre otros, estuvieron presentes en esa localización idílica, donde no solo pudieron apreciar de primera mano las propuestas de Lefties, sino que también pudieron sumergirse en el estilo de vida cálido, relajado y elegante que propone Lefties.

De izquierda a derecha, Mariana, Tatiana Casanovas, Lauren y Miguel Carrizo. De izquierda a derecha, Carlota Hadid, Jimena Madera, Samuel y Cristina Orantes. De izquierda a derecha, Adriana Casas, Andrea Tudela, Lisa Ifi y Anita Antolín. De izquierda a derecha, Teresa Pretell, Jimy, Bárbara Ines y Thalia Roy. De izquierda a derecha, Annerie, Amy Ward y Alesia. De izquierda a derecha, Rebeca, Alex S. de Mora, Sarah Brezel y CHiara Angelucci.

Así, los invitados pudieron participar en un taller floral, de la mano del atelier Alblanc, y crear su propio bouquet basado en las flores de temporada, descubrir los secretos de una taza de café perfecta, con un workshop impartido por Café de Finca, o recibir su propio retrato exclusivo, realizado en vivo por la artista María Muñoz de Fernando. Un conjunto de experiencias que conectan con el concepto de la marca de estilo de vida, recogido bajo el lema Lefties, Everywhere. On everyone, y que aboga por una moda que no distingue entre contextos y lugares, pensada para integrarse en la vida diaria a través tanto de la moda como de vestir entornos.

El armario en flor: claves de la colección de mujer

Dentro de ese entorno marcado por la calidez mediterránea, la colección de mujer fue una de las grandes protagonistas de la propuesta de esta primavera. Articulada en distintas líneas que dialogan entre sí, Lefties invita a configurar un armario flexible que responde a los códigos de la primavera, con ligereza y movimiento, y un estilo sin rigidez, natural y que se adapta a cada ocasión.

Una de ellas es Quiet Form, en el que el estampado de lunares, el atemporal polka dot, se convierte en su leitmotiv. El blanco y el negro sirven como una base minimalista y sobria sobre la que se matiza con tonos suaves como el beige, el marrón o el rosa empolvado. Una reivindicación de la elegancia sobria y natural, cálida y eterna.

Los tejidos, como el chiffon o el tul, aportan fluidez, mientras que las siluetas generan movimiento sin perder estructura. Un equilibrio entre lo formal y lo relajado, que se adapta tanto a eventos como a looks diarios, donde una blazer oversize puede convivir con un vestido ligero sin esfuerzo.

Por su parte, Denim Resort parte de una reinterpretación del vaquero desde una óptica más luminosa. Más allá de su carácter utilitario tradicional, en esta propuesta el tejido se vuelve ligero, casi etéreo. Chalecos, camisas o bermudas en lavados claros evocan una estética de vacaciones permanentes, donde el confort no está reñido con la sofisticación. Una línea que evoca la calidez y la relajación del verano y su sensación de libertad.

La tercera línea, Inner Island, introduce un cambio de ritmo. En ella, la inspiración se vuelve más introspectiva, conectando con una sensibilidad que prioriza lo esencial. Los tejidos —algodones lavados, linos con cuerpo— adquieren protagonismo, mientras que la paleta cromática se mueve en tonos tierra, arena, verdes apagados y matices minerales. La estética recuerda a esa tendencia hacia lo orgánico que ha ido ganando fuerza en los últimos años: una búsqueda de autenticidad que se traduce en prendas cómodas, pero con intención. Una invitación a volver a lo natural conservando una elegancia sobria.

Tailoring relajado: redefinir el estilo masculino

Bajo esos mismos ideales de un equilibrio entre estructura y ligereza, Lefties también adelantó en Bloom House sus propuestas para la temporada masculina. Adaptando el lenguaje sartorial a un contexto más flexible y contemporáneo, la marca se aleja de la rigidez del traje para proponer prendas versátiles y contemporáneas. Su Tailoring Man Collection SS26 se articula en torno a dos líneas que dialogan entre sí. Por un lado, el tailoring formal, donde los tonos clásicos —azul marino, negro, beige— y las siluetas slim fit construyen una base elegante, pero actualizada mediante tejidos con stretch que priorizan la comodidad. Dicho de otra forma, pasa de la rigidez del traje para integrarse en un estilo de vida más dinámico.

Por otro lado, el tailoring casual introduce una lectura más relajada y basada en texturas suaves y naturales. El lino 100% europeo se convierte en protagonista, con su frescura, ligereza y transpirabilidad. Los blazers de medio forro y las estructuras menos marcadas refuerzan esa sensación de naturalidad, donde vestirse bien no implica renunciar al confort. La colección se completa con camisas Oxford, polos en tonos neutros y accesorios esenciales, como corbatas, cinturones y zapatos, que permiten modular el nivel de formalidad. Un armario flexible y modulable, pensado para transitar con fluidez entre un evento al aire libre, una comida informal o una reunión más formal.

Vestir entornos: un hogar mediterráneo

Dentro del enfoque integral del estilo de vida que propone Lefties, el hogar tiene también un lugar destacado, entendido como un entorno cálido, elegante y natural que expresa la misma actitud que una colección de moda. Así, Lefties Home se inspira en esa misma esencia para crear hogares en los que la luz y la calma imperan, en el que los tejidos ligeros y frescos y los tonos naturales son los protagonistas.

La propuesta de hogar de la marca propone ideas y accesorios para todas las estancias, con piezas atemporales, desde vajillas, cristalerías, cuberterías y mantelerías para el salón, junto con ropa de cama, mantas y cojines para el dormitorio, o toallas, albornoces y accesorios para el baño. Para aportar estilo y personalidad, por otro lado, la colección incluye distintos elementos decorativos como lámparas, jarrones y cuadros, diseñados para crear conjuntos armónicos y que perduren más allá de tendencias y temporadas.

Como parte de esa aproximación al hogar como un espacio que apele a todos los sentidos. su propuesta también incluye ambientadores, velas aromáticas, jabones y colonias que dan el toque final a un ambiente acogedor y cercano en el que la relajación es esencial.