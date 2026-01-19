Ir al contenido
_
_
_
_
QuadernTeatre
teatre
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

‘Avui no ploraré’ al Teatre Goya: Qui vol enemics quan ja té família?

T de Teatre s’alia amb l’autor i director argentí Nelson Valente en una peça de “sopar amb conflicte” protagonitzada per un grup d’actrius en estat de gràcia

‘Avui no ploraré’ al Teatre Goya
Oriol Puig Taulé
Oriol Puig Taulé
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El gènere teatral conegut com a “sopar amb conflicte” ja és un clàssic contemporani. Es reuneix un grup de persones en un domicili, amb l’excusa d’un sopar, i el que comença de manera pacífica i trivial s’acaba convertint en un festival de crits i retrets. En teoria tant se val si són familiars o simplement amics, però tots sabem que els llaços de sang sempre donen més bons resultats: és més fàcil ferir qui es coneix millor. La companyia T de Teatre continua en plena forma i, en un nou episodi de la seva característica promiscuïtat dramatúrgica, s’ha aliat aquest cop amb l’autor i director argentí Nelson Valente. Avui no ploraré és una comèdia de germanes en què els personatges aparentment més “bojos” són els més assenyats entre un grup d’excèntrics.

Les quatre actrius de T de Teatre tornen a reunir-se amb els seus dos actors fetitxe: Albert Ribalta i Jordi Rico, magnífics en els respectius papers de rendista multipropietari i comptable pusil·lànime. El millor del muntatge, deixem-ho clar, és la interpretació de tot l’elenc, a més de l’escenografia i el vestuari d’Alejandro Andújar. Un elegant i resolutiu escenari giratori i uns vestits de somni doten l’obra d’un aire d’alta comèdia, però la senzillesa amb la qual es descriuen els personatges fa que tots els intèrprets quedin força desaprofitats. La germana interpretada per Mamen Duch només té el Duolingo com a única il·lusió, però l’actriu es mereix alguna cosa més. Àgata Roca sosté la copa de vi amb molta gràcia, per això és una llàstima que el seu personatge sigui simplement “la germana alcohòlica”. Carme Pla interpreta la Llum, que acaba de sortir d’un ingrés psiquiàtric, i ens quedem amb ganes de saber molt més del seu passat. Marta Pérez té el personatge més llaminer del muntatge, una dona que viu en una pel·lícula permanent i que, com Blanche Dubois, sempre ha confiat en la bondat dels desconeguts.

Sens dubte, el millor d’Avui no ploraré és veure un grup d’actrius en estat de gràcia i una platea plena d’espectadores de la seva edat rient i sentint-se identificades amb aquestes dones fora de si i fartes dels seus marits. Que sigui per molts anys.

Avui no ploraré

Text i direcció: Nelson Valente.

Intèrprets: Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Jordi Rico, Albert Ribalta i Àgata Roca.

Teatre Goya. Barcelona. Fins al 15 de març.



Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Oriol Puig Taulé
Oriol Puig Taulé
Oriol Puig Taulé (Sabadell, 1980) es crítico y cronista de artes escénicas. Es licenciado en Historia del Arte y tiene un Máster en Estudios Teatrales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Coordina la sección de teatro y danza del digital cultural 'Núvol', y lo encontraréis en los escenarios más insospechados
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

‘Germans de sang’

‘Germans de sang’: conte de Nadal per a la generació EGB

Oriol Puig Taulé

‘Göteborg’, de Jordi Casanovas: la teoria sueca de l’amor

Oriol Puig Taulé

Arxivat A

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 31,99€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_