EE UU azul, EE UU rojo: las revelaciones del mapa político de Estados Unidos

El escrutinio de las elecciones del pasado 3 de noviembre sigue abierto. Los datos de esos comicios usados en este análisis son los publicados el pasado jueves a las 15 horas (hora peninsular española) por The New York Times refiriendo los de Associated Press. Los datos históricos se han recogido de The American Presidency Project de la Universidad de California en Santa Bárbara, United States Elections Project (Michael P. MacDonald, Universidad de Florida) y Census Bureau.