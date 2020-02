La ministra se reúne con los embajadores iberoamericanos

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quiso este martes escenificar su acercamiento a Latinoamérica con un recibimiento conjunto a todos los embajadores de la región acreditados en Madrid. La ministra ofreció un almuerzo de trabajo a una veintena de representantes diplomáticos de Iberoamérica, según explican fuentes de Exteriores. Los representantes de Bolivia, país con el que España vive tensiones diplomáticas desde el pasado diciembre, dedicieron ausentarse. La expulsión mutua de diplomáticos —el nuevo Gobierno boliviano forzó la salida de dos funcionarios españoles y el Ejecutivo español, la de tres bolivianos— mantiene congeladas las relaciones. Por parte de Venezuela acudió el representante oficialmente acreditado por el Gobierno de Nicolás Maduro, Mario Isea. El enviado de Guaidó, Antonio Ecarri, no fue invitado porque no tiene estatus diplomático. Las fuentes consultadas no aclaran si la crisis venezolana se abordó en el encuentro.

Los participantes, de Latinoamérica y del Caribe, acordaron “intensificar los contactos bilaterales”, según una nota difundida por el ministerio. La ministra se comprometió a “impulsar los viajes y las visitas oficiales” a los países latinoamericanos, aunque de momento no hay ninguno previsto. También destacó “los efectos mutuamente beneficiosos de las inversiones como motor de crecimiento” y citó la necesidad de instaurar una “mayor seguridad jurídica” para propiciar esos flujos. A la ministra la acompañaron la secretaria de Exteriores, Cristina Gallach, y la de Cooperación, Ángeles Moreno.

La cita con los representantes latinoamericanos es la primera con embajadores de una región que celebra la ministra (con los de la Unión Europea aún no se ha reunido). El encuentro se produce tras la controversia generada por la desaparición de la Secretaría de Estado que antes se ocupaba casi monográficamente de Iberoamérica (oficialmente se denominaba de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe) y la incorporación de estas políticas al departamento de Asuntos Exteriores, que gestiona las relaciones con el resto del mundo, salvo con la UE.

González Laya se mostró también dispuesta a “acompañar” a los países que celebran los bicentenarios de independencia respecto a España.