García-Page: “Con el Código Penal no se mercadea”

Vídeo con las declaraciones de García-Page.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado este jueves la reforma del Código Penal que el Gobierno pretende negociar con ERC y PNV, entre otros partidos, para rebajar las penas por sedición, el delito por el que fueron condenados los líderes de 1-O en Cataluña. Durante un acto en Guadalajara, ha manifestado: "Con el Código Penal no se puede mercadear (...) ni lo pueden decidir aquellos que aún hoy siguen diciendo que, si pueden, lo volverán a hacer", en referencia a los líderes del procés. Page se ha mostrado crítico en todo momento con el pacto con ERC que permitió con su abstención la investidura de Pedro Sánchez. "Sin necesidad de decirlo más claro, se entiende perfectamente", ha concluido el dirigente socialista castellano-manchego.

García-Page, durante la presentación en Guadalajara de una infraestructura sanitaria (el centro de salud Los Valles), ha añadido que una reforma del Código Penal "no es una cuestión negociable", porque un cambio de ese calado "es una cuestión, simple y llanamente, de amplio consenso social". El presidente regional ha dicho que "hay que tener claro que con los derechos de los españoles no se negocia; con el Código Penal no se puede mercadear".

El dirigente socialista asegura que, tras oír a Pedro Sánchez hablar sobre la reforma de la norma penal, no dedujo "que se fueran a reducir las penas" por los delitos de sedición y rebelión; "puede pasar al contrario, pero lo importante es que se aclare para que no haya dudas de que lo que sucedió en Cataluña fue un grave atentado contra el orden constitucional y todos los españoles". Por ello ha insistido en que "no caben sorpresas" a la hora de abordar cambios en el Código Penal.

Además, Page ha exigido al Gobierno el pago del IVA de 2017 que adeuda a las comunidades autónomas o irá a los tribunales para reclamar los 130 millones que le corresponden a su región, y ha asegurado que espera una solución dialogada que evite un recurso.

"Me gustaría que se arregle hablando porque si no es así tendremos que ir a los tribunales, cuando otros que ya están en los tribunales incluso van a poder opinar sobre el Código Penal que les afecta, algo que no deja de ser increíble y paradójico", ha añadido.

El dirigente autonómico ha dicho que esperará hasta el próximo 4 de febrero, día en que reúne a su Ejecutivo en Consejo, para ver si el Gobierno central cambia de criterio y aclara y garantiza que va a pagar el dinero, 2.500 millones entre todas las comunidades. Si no es así, ha avisado de que autorizará a los servicios jurídicos regionales para que planteen un recurso contra dicha decisión. Ha asegurado que espera que el Gobierno "cambie de criterio" y "que se fíe de los que tienen muchos diputados, porque si la cosa se va a decidir por uno, para eso sobran 349 parlamentarios".