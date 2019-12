El PP vasco contra el PP vasco

El PP vasco está siendo víctima de su propia política. Unos 300 afiliados del partido han salido en defensa de la secretaria general de Bizkaia, Raquel González, ante el linchamiento interno al que está siendo sometida tras brindar en el Ayuntamiento de Bilbao "por todos los bilbaínos" junto al alcalde, Juan Maria Aburto, y el resto de portavoces, entre los que se encontraba la de EH Bildu, Jone Goirizelaia. El PP vasco, que fue muy crítico cuando la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendía, se prestó a celebrar el año nuevo en una sociedad con el resto de líderes de los partidos vascos, incluido Arnaldo Otegi, ha estallado en una guerra interna en contra y en defensa de González. El brindis por los bilbaínos durante estas fechas navideñas es una tradición que se hace desde la época de Iñaki Azkuna. La única diferencia es que en el brindis de este 2019 alguien hizo una foto.

Los 300 del PP de Bizkaia denuncian lo que creen que es una "campaña orquestada" contra González. En una carta remitida a los medios de comunicación, el grupo de afiliados recuerda que el brindis es una tradición en la que han participado los sucesivos portavoces del PP y que jamás había generado polémica al entenderse que se trata de “un acto institucional”. "Queremos mostrarte nuestro apoyo ante la campaña orquestada contra ti y contra todos nosotros en relación al típico brindis navideño", aseguran en la misiva.

Gonzalez, que pidió perdón ante las críticas internas que suscitó el brindis, ha visto como poco a poco la bola ha ido creciendo. Este domingo se sumó a la polémica la única diputada popular en el Congreso por el País Vasco, y próxima a Cayetana Álvarez de Toledo, Beatriz, Fanjul. “Yo no hubiera salido” en la foto, dijo en la televisión pública vasca.

Fuentes próximas a Gonzalez creen que el ataque tiene mucho que ver con las divisiones internas en el PP vasco, y especialmente en Bizkaia, donde un sector del partido no ha digerido demasiado bien la victoria de la actual secretaria general en el XIV Congreso de junio de 2017, cuando desplazó a la candidata oficial, Nerea Llanos. González logró 317 votos frente a 244, en un Congreso al que las dos candidatas llegaron con las espadas en alto.

En la carta de apoyo a la secretaria general popular, los firmantes explican que los cargos del PP no tienen que abandonar o ceder "ningún espacio público e institucional por la presencia de los herederos de los violentos". Y añaden: "Debemos reafirmar nuestra presencia en todos aquellos actos a los que estemos invitados o por representación pública debamos estar".

Los militantes consideran que si alguien decide no compartir un brindis, "que sean ellos, los amigos de ETA". "Basta ya de ceder espacios a los violentos y sus cómplices", explican. En este sentido, explican que las críticas "de algún anónimo no pueden obviar" el pasado de Raquel González como "hija de Guardia Civil y víctima". "Es realmente execrable que alguna persona pueda poner en duda tu defensa de las víctimas de ETA y de la unidad de España. Los que te conocemos sabemos bien por lo que has pasado y cómo incluso hace pocas horas te has enfrentado a los batasunos en alguno de sus ongietorris", han sostenido.

Además, los firmantes afirman conocer que "todo esto se corresponde con una campaña perfectamente orquestada por aquellos que ponen su mirada en los cargos y el control del PP" en Bizkaia: "Sabemos incluso quiénes son. Sabemos que les importa muy poco España y la defensa de su unidad. Que aman más un sueldo que a la patria. Los patriotas, afiliados al PP, sabemos dónde debemos estar en defensa de España, su unidad y la defensa de la memoria de las víctimas", finaliza el comunicado.