Idoia Mendia sobre su foto con Otegi: “Han sido días duros”

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha reconocido hoy que ha pasado "días duros" por las "acusaciones gruesas" recibidas tras la publicación hace una semana en un diario local de una fotografía en la que compartía fogones en una sociedad gastronómica de San Sebastián con el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi. Mendia asegura en su blog personal que estas críticas no le afectan "en lo personal", aunque admite que le indigna que se cuestione "el compromiso ético y democrático" de los socialistas vascos.

La publicación de la fotografía de los principales dirigentes institucionales vascos, entre estos Andoni Ortuzar (PNV) y Lander Martínez (Podemos Euskadi), además de Mendia y Otegi -el PP rehusó participar en el reportaje navideño-, precipitó que José María Múgica, hijo de Fernando Múgica Herzog, abogado y dirigente socialista asesinado por ETA en 1996 en San Sebastián, solicitara la baja del partido. "No en mi nombre. Te ruego tramites mi baja del PSOE", fue la reacción de Múgica tras salir a la luz aquella foto. Mendia no hace ninguna alusión en el escrito a esta sonada crítica proveniente de una víctima de ETA.

Una semana después de la polvareda surgida, la líder del PSE-EE ha publicado este viernes un artículo en su página personal de Internet, titulado "Nuevos fariseísmos, nuevos populismos", en el que reconoce que "han sido días duros, en los que he tenido que leer y escuchar acusaciones gruesas que no me afectan en lo personal, porque una ya ha visto de todo a estas alturas".

Ahora bien, Mendia reconoce que las críticas "me indignan en la medida que cuestionan, muchas veces desde la cómoda distancia, el compromiso ético y democrático del partido que lidero, de mis compañeros y compañeras, de una organización centenaria que ha tenido que aguantar lo que no está escrito por hacer política en este país".

"No nos lo merecemos", dice Mendia en su escrito. Y recuerda que el proyecto político que defiende "pasa inexcusablemente por el reconocimiento de la victoria ética sobre quienes quisieron acabar con la Euskadi libre que hoy disfrutamos, y que debemos a las víctimas y a quienes resistieron el acoso y la amenaza". "Eso es lo que seguiremos defendiendo, allí donde estemos, sin dejarnos llevar, como no hicimos antes, ni por fariseísmos ni populismos", afirma al final del texto.

Mendia expone que los socialistas vascos han tenido que "sufrir, luchar y vencer" a dos dictaduras en los últimos 70 años: "la dictadura de Franco y la dictadura de ETA". También destaca que el compromiso de su partido "con el escrupuloso respeto a los derechos humanos de todas las personas y con las víctimas, que está probado por los hechos y avalado por mi gestión política". "A mí nunca me van a encontrar ni jaleando a terroristas, ni pidiendo indultos para terroristas", añade.

Recuerda que si Sortu o EH Bildu están en las instituciones defendiendo con la palabra sus ideas es "una victoria de la democracia". "Nosotros seguimos trabajando para que la izquierda abertzale siga dando pasos y reconozca que nunca se debió matar, secuestrar, extorsionar y perseguir por pensar diferente", dice en su artículo: "Otros partidos sabrán qué hacen cuando han pactado y pactan con EH Bildu".

La secretaria general del PSE aprovecha para mostrarse orgullosa de la labor de su partido en "la construcción de la convivencia" y "el reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ETA, a las víctimas de los contraterrorismos ilícitos y de los excesos policiales cometidos en un contexto de violencia de motivación política. Siempre hemos estado del lado de todas las víctimas".