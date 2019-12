Griñán cambia de abogado para su recurso ante el Supremo

El expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación continuada en el juicio de la pieza política del caso ERE, ha cambiado de abogado para presentar su recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Griñán ha fichado al exfiscal y penalista José María Calero tras abandonar al letrado José María Mohedano, que le ha representado durante la vista oral en la Audiencia de Sevilla, celebrada a lo largo de 2018.

“Si me hubieran condenado solo a mí podría estar descontento, pero nos han condenado a todos. Mohedano no es penalista, sino generalista, y no está especializado en recursos de casación. Necesito alguien experto en procesal penal como Calero. Preferir a alguien no significa estar descontento. José María, el antifranquista más valiente de España y un excelente letrado, sabía que necesitábamos otro abogado”, ha afirmado Griñán para explicar su cambio de letrado.

Mientras, Mohedano ha explicado en un comunicado que renuncia a continuar con la defensa de Griñan “porque no acepta compartir esta defensa profesional —que en ningún caso puede ser política— con el abogado sevillano don José María Calero”. Mohedano asegura que ya había propuesto la colaboración con “un conocido catedrático y con un alto magistrado jubilado” para “los trámites del recurso de casación y siguientes, pero el expresidente de la Junta ha preferido incorporar a otro abogado cuyas características, con el debido respeto a su persona, son incompatibles con la permanencia del señor Mohedano en la defensa”.

Fuentes cercanas a Mohedano han explicado que el abogado trasladó a Griñán su intención de que le asistieran en el recurso un exvicepresidente del alto tribunal junto al catedrático de Derecho Penal Gonzalo Quintero porque quería a “personas que fueran escuchadas en el Supremo”. Sin embargo, Griñán ha optado por fichar a Calero. Las fuentes consultadas aseguran que Mohedano no se sentía cómodo compartiendo la defensa con Calero, uno de los abogados que participó en el caso Gürtel, representando a Antonio Villaverde, condenado en esa causa a ocho años de prisión por blanqueo de capitales, y así se lo trasladó a Griñán.

El despacho de abogados de Mohedano asegura que Calero presentó el escrito ante el Supremo el pasado miércoles para asumir la defensa de Griñán, sin haber obtenido la venia –el permiso– de su anterior representante legal, circunstancia que consideran suficiente para abandonar su defensa.

El nuevo abogado de Griñán, entre otros trabajos, fue el defensor del expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera durante gran parte del caso que se siguió contra él por presuntamente apropiarse de fondos del club verdiblanco, una causa que terminó con su absolución.

En la sentencia de la pieza política del caso ERE, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñán a seis años y dos días de prisión y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos.