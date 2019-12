La felicitación de Vox con el Rey Baltasar blanco que nunca se llegó a enviar

A la izquierda, una ilustración con Tres Reyes Magos. A la derecha, un clásico mensaje de Feliz Navidad y próspero 2020. Podría parecer una felicitación sin más intencionalidad que la protocolaria sino fuese porque, en el dibujo, Baltasar aparece representado como una persona blanca y porque está firmada por Vox en Cádiz. La dirección gaditana del partido de extrema derecha asegura que tal diseño no es su felicitación oficial, sino un boceto que ya había sido desechado.

“Se hicieron un par de diseños internamente y se ha filtrado el que no habíamos escogido. No es la felicitación oficial” ha explicado a este periódico Juan Carlos Sanz, presidente de Vox en Cádiz. El también concejal en El Puerto de Santa María daba estas explicaciones a mediodía de este miércoles, cuando la imagen ya se había viralizado en Twitter hasta el punto de que la etiqueta #Baltasar se ha convertido en tendencia en España. Unos mensajes se preguntaban si el montaje era real y otros lo condenaban, como el alcalde de Cádiz, José María González Kichi: “Así es el odio de la extrema derecha”, escribió.

Una de las primeras referencias a la polémica felicitación se produjo el martes por la, cuando Jose Luis Bueno, concejal por Adelante El Puerto, la compartió en un tuit. “Oye @voxcadiz ¿Qué le ha pasado al Rey Baltasar? ¿Lo habéis detenido en la frontera? ¿Deportado?”, preguntaba el edil. Pese al historial de Vox en mensajes contra la inmigración que le han llevado a ser investigado por supuestos delitos de odio, Sanz asegura que la elección de esa imagen con los tres Reyes Magos blancos fue “simplemente un diseño” sin intención.

“Nuestra felicitación escogida es un Belén con un portalito. Descarté la de los Reyes porque me parecía muy triste”, apunta Sanz. Horas después de que el boceto se haya viralizado, Vox Cádiz ha compartido en sus perfiles oficiales de Facebook y Twitter el citado diseño sin aportar más explicaciones. En el texto que adjunta la imagen se puede leer el mismo mensaje que en el diseño de los Reyes Magos blancos: “Juan Carlos Sanz Martín, presidente de Vox Cádiz, y todo el equipo del Comité Ejecutivo Provincial de Vox, queremos darte las gracias por tu esfuerzo y dedicación a este gran proyecto del que formamos parte, y desearte de todo corazón una Feliz Navidad y un próspero año 2020”.

Oye @voxcadiz ¿Qué le ha pasado al Rey Baltasar? ¿Lo habéis detenido en la frontera? ¿Deportado? pic.twitter.com/V1B5Fy9fb9 — Jose Luis Bueno🔻 (@buenopin) December 10, 2019

Sanz ha explicado que la intención del partido era “aclarar” lo ocurrido, aunque, de momento, no han empleado sus redes sociales oficiales para ello. El presidente reconoce que el origen de la filtración puede deberse a un error de algún compañero. “Envié los dos bocetos a un grupo interno con varios miembros para preguntar cuál de las dos les gustaba más”, ha puntualizado en referencia a la posibilidad de que alguien haya difundido el diseño descartado. En declaraciones a Europa Press, el partido ha afirmado que se trata de “una filtración malintencionada”.

La imagen de los Reyes Magos sin una persona negra empleada para el montaje de esta felicitación forma parte de diferentes repositorios de diseños online, disponibles en páginas como Pinterest. Igualmente parece en una web del ilustrador Jan Pashley, como parte de su catálogo de imágenes navideñas. En ella, el profesional establece que es necesario ponerse en contacto con él para “licenciar cualquiera de estas ilustraciones”, aunque no ha trascendido si Vox ha llegado a realizar dicha solicitud.

La representación de los Reyes sin la clásica representación de Baltasar como una persona negra no es nueva, aunque no sea nada habitual. De hecho, la representación de los Reyes Magos se ha ido reconstruyendo a lo largo de la Historia del Arte, a partir de la suscita referencia que realiza el Evangelio de San Mateo sobre la adoración de unos magos de los que no precisa ni número exacto, ni su realeza, ni procedencia, más allá de que “llegaron de Oriente”. No es hasta finales del gótico cuando se empieza a presentar a uno de los tres como una persona negra, y todos ya aparecen revestidos ya con ricos ropajes, propios de la realeza.