El Rey agradece a Javier Cercas su defensa del Estado de derecho “ante quienes quieren destruirlo”

El Rey aprovechó este jueves la entrega del premio Francisco Cerecedo al escritor Javier Cercas para elogiar la "valentía" de quienes, como él, defienden la Constitución en momentos difíciles y huyen "de la equidistancia entre el Estado de Derecho y quienes quieren destruirlo". Felipe VI se refería así a un artículo que publicó Cercas en El País Semanal el pasado 13 de enero, con el título ¿Para qué sirve hoy la república? y en el que respondía a otro escrito previamente por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, titulado ¿Para qué sirve la monarquía?. En ese artículo, Cercas, que no es monárquico, defendía el mensaje del Rey a la ciudadanía tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, un mensaje duramente criticado desde entonces por los partidos independentistas y por Unidas Podemos.

"Permitidme que me dirija a nuestro premiado de una manera más personal", dijo Felipe VI en la entrega de premios, la noche del jueves. "Quiero agradecerte, Javier, el sentido final, la razón última, del artículo que escribiste en El País Semanal el 13 de enero de este año", continuó el Rey, mostrando su "respeto y reconocimiento" por el "coraje y valentía" del escritor "en unas circunstancias que no son fáciles". "Y lo hago como persona y como Rey, por tu firme defensa de la legalidad democrática y de la libertad", apostilló el jefe del Estado, que presidía, junto a la reina Letizia, la entrega de este premio que otorga cada año la Asociación de Periodistas Europeos (APE).

"Coincidir y disentir es consustancial en una democracia. Pero no tengo duda, Javier, de que tú y yo compartimos muchas ideas, muchos valores y las mismas convicciones democráticas", prosiguió el Rey en su intervención. Subrayó que el premiado ha demostrado su defensa del "irrenunciable interés general" de la sociedad, a la que las instituciones y los poderes públicos se deben siempre.

Felipe VI lamentó que en la actualidad sean frecuentes las tensiones, las desavenencias y las tergiversaciones, y como presidente de honor de la Asociación de Periodistas Europeos animó a la defensa del mejor periodismo, ese que, añadió, se compromete con la defensa de las libertades consagradas en la Constitución y con los intereses y objetivos comunes tanto europeos como españoles.

Javier Cercas reiteró en su intervención los ejes de su artículo de enero y, tras confesarse votante de izquierdas, alabó la "monarquía republicana" que encarna Felipe VI, apoyada, dijo, en valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Cercas insistió en que el dilema no es monarquía o república, sino mejor o peor democracia, y agradeció la defensa que hizo el Rey de los catalanes no independentistas en su discurso del 3 de octubre frente a "los políticos felones que intentaban imponer por las bravas un proyecto minoritario antidemocrático y reaccionario". "Usted nos dijo a quienes estábamos del lado de la legalidad que no estábamos solos", añadió el escritor, dirigiéndose al jefe del Estado.