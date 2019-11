Ciudadanos seguirá sin líder hasta primavera

Ciudadanos seguirá en situación de interinidad hasta la próxima primavera: el congreso para la elección del nuevo líder se celebrará a mediados de marzo. Mientras tanto, el partido ha decidido que los 10 diputados de Cs en el Congreso votarán no en la investidura de Pedro Sánchez si se presenta con el acuerdo cerrado ayer martes con Unidas Podemos. El secretario general en funciones, José Manuel Villegas, ha ratificado este miércoles su voto en contra al Gobierno de coalición de izquierdas, descartando también una abstención. El comité ejecutivo permanente del partido ha decidido mantener una postura continuista con la de Albert Rivera, quien dimitió este pasado lunes tras el batacazo electoral, aunque el órgano es transitorio hasta que una gestora tome las riendas, previsiblemente a finales de este mes.

"Ciudadanos va a estar oponiéndose a un Gobierno de Sánchez e Iglesias, estará en el no a un Gobierno que es malo para España", ha subrayado Villegas en comparecencia en la sede del partido en Madrid. El acuerdo es, en su opinión, "nefasto para España". "España no necesita un pacto mirando a los extremos, a los populismos. No es ninguna sorpresa. Sanchez ya dijo que Podemos era su socio preferente. Lo era, lo es hoy. Tenemos un acuerdo mirando hacia los extremos y no hacia el centro y la moderación. Si un acuerdo entre Sánchez e Iglesias no dejaba a dormir al señor Sánchez, imagínese lo bien que vamos a dormir el resto de españoles", ha reflexionado el secretario general.

El partido plantea a Pedro Sánchez, en cambio, la misma solución que defendió en campaña Rivera: un acuerdo con el PP y Ciudadanos para una coalición blanda, sin compartir Gobierno, pero pactando los grandes asuntos de Estado y la política económica. "Sánchez tiene que rectificar. No puede pedir un cheque en blanco a Ciudadanos para que le dé la presidencia del Gobierno y luego hacer políticas de Podemos. Hay una posibilidad de desbloqueo, de pacto entre constitucionalistas", ha abundado Villegas. "Hay una opción para desbloquear que pasa por un acuerdo centrado, moderado, entre PP, PSOE y Ciudadanos. Con 10 medidas que Cs pone encima de la mesa".

La posición es firme y es la misma que manifestó ayer Inés Arrimadas, portavoz parlamentaria y figura con los mayores apoyos internos para convertirse en la nueva líder, aunque el partido no deja de estar en un régimen interino. La gestora que tomará las riendas de la formación a finales de este mes podría modificar este posicionamiento, explican fuentes de la dirección del partido. Pero no hay visos de que lo haga porque los principales dirigentes están en la misma tesis. Luis Garicano, quien defendió una abstención al PSOE tras las elecciones de abril, juzga el pacto de Sánchez con Iglesias como "una vergüenza para el PSOE y un peligro para España". "Un Gobierno con Podemos está unido indisolublemente al apoyo de los que quieren destruir España: ERC y el PDeCAT", declara el jefe de filas de Cs en Europa a EL PAÍS.

El presidente de la gestora de Ciudadanos será Manuel García Bofill, presidente del consejo general del partido. Bofill presentará al consejo, que se reunirá probablemente el próximo día 30 de noviembre, una lista con los integrantes de la gestora, en un máximo de 15. El consejo tiene que aprobarla por una mayoría de dos tercios.

Pero el liderazgo del partido no se va a resolver hasta la próxima primavera. Los estatutos de Ciudadanos estipulan que el congreso tiene que celebrarse con una distancia de cuatro meses desde una convocatorial electoral. Por lo tanto, no será hasta después del 10 de marzo cuando Ciudadanos tenga nuevo líder. Este pasado lunes, varios miembros de la dirección confiaban en una reforma de los estatutos para acelerar el proceso, pero hoy el secretario general lo ha descartado para que el congreso se celebre con las máximas garantías.

El continuismo marca los pasos del partido tras la salida de Rivera. Villegas ha rechazado también hoy que los pactos territoriales vayan a sufrir algún cambio, como sugirió ayer el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, dispuesto a explorar alianzas con el PSOE en su comunidad y en Andalucía. El secretario general le ha desautorizado. "La política de pactos del partido la lleva la [ejecutiva] permanente y no un vicepresidente de ninguna comunidad autónoma. Eso no es así, no hay ningún tipo de oferta en ese sentido. Los pactos autonómicos están para mantenerse", ha aclarado.