Vox endurece sus ataques a Sánchez y le acusa de “estafar a los españoles”

Santiago Abascal se despachó a gusto y no se guardó ningún epíteto ni calificativo para atacar con la máxima dureza al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por pactar un preacuerdo de gobierno con Pablo Iglesias.

El líder de Vox exacerbó su posición y su preocupación por el futuro de España como consecuencia de ese pacto y acusó al "autoproclamado" aspirante Sánchez de ser "deshonesto y ambicioso" y un "estafador a los españoles" porque ha vulnerado su propia palabra cuando dijo, hace pocas semanas y meses, que esa alianza no podría producirse. Abascal llegó incluso a deslizar que el Gobierno ha enviado premeditadamente a los Reyes de viaje oficial a Cuba precisamente estos días para que se vayan "aclimatando" a lo que pueden vivir a partir de ahora en España.

El presidente de Vox quiso centrar su primera comparecencia tras las elecciones en el Congreso de los Diputados, donde no pudo vetar a ningún medio de comunicación, en transmitir su honda preocupación por el momento político que atraviesa España, en estos días tras observar los incidentes violentos que se están registrando en la frontera catalana con Francia. Abascal llegó a decir que tenían datos directos para sostener que el Gobierno actual había dado ordenes a la Guardia Civil para que se retirasen de las carreteras y no actuasen contra los piquetes que las mantienen cortadas. Ese escenario es una de las conclusiones a las que se agarra Vox para culpar al acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos de favorecer "el desorden institucional" en Cataluña.

El líder del partido ultra rescató de la hemeroteca numerosas declaraciones de Pedro Sánchez para demostrar su teoría de que "no tiene palabra, ni vergüenza ni escrúpulos ni principios" por cómo dijo públicamente que no pactaría con Podemos y por lo que finalmente sí ha hecho. Ese giro de Sánchez es el que llevó a Abascal a determinar que es un "estafador deshonesto y ambicioso" que ha provocado "un fraude electoral". Luego matizó, sobre esta última acusación, que se refería a un fraude en términos políticos no electorales ni judiciales.

En Vox continúan extendiendo la idea de que este pacto que denominan del nuevo Frente Popular no ha sido algo que se ha labrado a última hora sino que venía acariciándose hace tiempo. Y fue ahí cuando Abascal enfatizó lo que según su criterio podría suponer para España: "Significa que España va camino de la Venezuela de Chaves, de la desigualdad y de las cartillas de racionamiento". El dirigente ultra recreó así palabras que tomó de Sánchez cuando adujo que no podría pactar con Podemos por su teórica proximidad con el régimen de Hugo Chaves y ahora de Nicolás Maduro.

Abascal entiende que ese preacuerdo de gobernabilidad entre el PSOE y Podemos conllevará, además, "la destrucción de las clases medias y de las clases trabajadoras, de la convivencia de los españoles y el debilitamiento de las fronteras, de la seguridad en las calles y la deslegitimidad de la monarquía".

Ante este panorama apocalíptico que dibujó el máximo dirigente de Vox, que este miércoles sí aceptó preguntas de todos los medios, el único contrapeso que encontró fue el papel de "esperanza, tranquilidad y firmeza" que su partido puede jugar en esta nueva legislatura, en el Congreso y también en las calles y los juzgados. Sobre esos últimos aspectos no aclaró mucho más y sobre su rol en las Cortes anticipó que serán la oposición más dura, aunque ahora con más peso en los órganos de dirección de la Cámara y con más opciones de plantear y registrar preguntas e iniciativas.

La rueda de prensa abierta en el Congreso dio posibilidad a muchos periodistas de medios vetados por Vox para requerirle a Abascal algunas explicaciones. No rehuyó las preguntas pero tampoco aclaró nada el fondo del problema y se ratificó en que continuarán igual. Según Abascal, su partido tiene derecho para impedir a determinados periodistas de algunos medios sobre los que no le agradan ni su línea editorial ni sus investigaciones el acceso a su sede. Y añadió que si alguna autoridad llega a impedirles ese tipo de actuaciones suprimirán las ruedas de prensa y solo se comunicarán ya enviando ellos comunicados y vídeos.

Abascal no comprende cómo algunos medios de comunicación y partidos, desde el PSOE a Podemos, Más País o incluso el PNV, propugnan un "cordón sanitario" contra ellos, que dicen defender siempre el orden constitucional y el Estado de Derecho, y sin embargo no tienen la misma postura contra lo que llaman el "consenso progre y de comunistas" con formaciones independentistas, separatistas y nacionalistas.