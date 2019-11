Ciudadanos afirma que no apoyará el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos

Ciudadanos ha difundido un comunicado en el que anticipa que "no puede apoyar que Sánchez y Podemos lleven las riendas del Gobierno de España". "Es nefasto y contrario a los intereses de la mayoría de españoles", asegura la formación sobre el acuerdo de Gobierno de coalición que han suscrito este martes PSOE y Unidas Podemos. Tras la dimisión este lunes de Albert Rivera, el partido carece aún de dirección política, a la espera de que se convoque un consejo general que nombre una gestora. La portavoz parlamentaria y dirigente con más apoyos internos para convertirse en la próxima líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido a Pedro Sánchez que "rectifique" y apueste por un acuerdo entre el PSOE, PP y Ciudadanos.

"Aún estamos a tiempo de que Sánchez rectifique. En un momento como este, apelamos a la responsabilidad de PSOE y PP para llegar a un acuerdo moderado y constitucionalista con Ciudadanos basado en Pactos de Estado buenos para nuestro país. Por el bien de España", ha escrito Arrimadas en las redes sociales.



El secretario general saliente, José Manuel Villegas, ha precisado a EL PAÍS que los 10 diputados de Ciudadanos votarán "en contra" del acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

El partido apuesta, igual que defendió en la pasada campaña electoral, por un acuerdo entre PSOE, PP y Ciudadanos, aunque no compartan Gobierno. "Hace dos días no podía dormir por Podemos y ahora van a vivir juntos", critica la formación. El comunicado con el posicionamiento de Ciudadanos ha sido difundido por el servicio de prensa del partido, que no ha sabido precisar qué órgano político ha decidido esa postura. En estos momentos, según trasladan fuentes oficiales, el consejo general (con 160 miembros, máximo órgano entre asambleas) tiene las riendas del partido.