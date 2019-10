Los Gobiernos de PP y PSOE ocultaron las devoluciones en caliente desde 1999

Varias acusaciones populares personadas en el caso Tarajal anunciaron este jueves que recurrirán el archivo decretado por la juez de instrucción de Ceuta, que sobreseyó el martes la causa tras procesar el mes pasado a 16 guardias civiles por homicidio imprudente y denegación de auxilio. La magistrada dio carpetazo al asunto al aplicar la doctrina Botín, que mantiene que no se puede abrir juicio oral si solo lo pide la acusación particular, y no lo hace la Fiscalía y la Abogacía del Estado, como es el caso. "Son ya cinco años exigiendo justicia y reparación para las víctimas. Recurriremos esta decisión a la Audiencia Provincial", avanzó este jueves la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). "Entendemos que unos hechos tan graves como estos, indiciariamente delictivos no deben quedar impunes, aunque la Fiscalía no quiera acusar", apostilló Isabel Elbal, del Observatorio Desc. Las asociaciones de la Guardia Civil mostraron, por su parte, su satisfacción por la decisión judicial.

Los agentes han defendido en todo momento su inocencia y han insistido siempre en que dispararon contra los inmigrantes que nadaban hacia la costa. "La causa de la muerte fue que todos intentaron entrar por un espacio muy pequeño", afirmó el capitán jefe durante su declaración ante la instructora, a quien aseguró que "ninguno [de los sin papeles] se ahogó" en aguas españolas. Sobre las personas devueltas en caliente aquel 6 de febrero también añadió que ninguno de los 23 expulsados se encontraba herido: "Si vemos que están lesionados, nos quedamos con ellos. Porque si Marruecos ve que están heridos, no los quiere". "Nosotros rechazamos en frontera. Yo llegué en 2010 [a este destino] y, desde que me incorporé, se viene haciendo lo mismo que se viene haciendo desde 1999", remachó.