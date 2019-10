Se llama Victoria de Castro, tiene 94 años y un enorme disgusto. Cuando esta semana volvió a su casa después de pasar unos días con su familia se encontró que dentro había otra que no conocía, y con niños pequeños. Victoria nació prácticamente en esa parcela, en el número 66 del Grupo Progreso, en la parte alta de Portugalete (Bizkaia), y no entiende por qué se la han quitado. Vitori, como le llaman sus vecinos, no tiene ni idea de cuál es la diferencia entre allanamiento de morada y ocupación. Lo que sí sabe es que ahora, en su cama, en su baño, en su sala de estar y en su huerta hay una gente que no conoce y a la que la ley, de momento, protege.

Los que si saben la diferencia entre allanar y ocupar son sus inesperados inquilinos. "Son profesionales de esto", explica un vecino que recuerda que es la tercera casa que se ocupa en la zona. Entran y lo hacen con niños pequeños para que no les puedan echar, y si los inquilinos tienen dinero negocian con ellos la salida a cambio de dinero. "Son unos profesionales", repite. Vigilan y cuando ven que sales con maletas entran y ya tienes un problema. Y cuidado, que si te expones demasiado o levantas la voz, igual acabas en el hospital. "Cuando varios vecinos le increpamos el miércoles a una chica de unos 20 años que salió de la casa, primero simuló que nos hacía un calvo y luego nos amenazó con un cúter", recuerda.

Victoria, soltera y sin hijos, se fue a vivir unos días con su hermana porque tiene algunos problemas de salud, tanto de movilidad como de vista. Una visita temporal y vuelta a casa, explicó a sus vecinos. La vuelta se le ha complicado y no sabe hasta cuando porque la vista para resolver la denuncia interpuesta se ha convocado para el próximo día 20 de noviembre. "No me dejan ni coger la ropa", dijo el miércoles cuando volvió a la puerta de su casa, a charlar con los vecinos y a rogar que le dejaran entrar. Este jueves volverá a media tarde a manifestarse, con sus amigos y amigas del barrio, en protesta por lo que considera un grave error. "A mí no se me eocurre entrar en casa de nadie", explicaba este jueves Joaquín, otro jubilado que vive cinco portales más arriba y que lamenta profundamente lo que está pasando.

Las casas del Grupo Progreso son de dos pisos. De aquellas que en muchas localidades se llamaban las casas baratas, y que en otras las hicieron los vecinos con el material que proporcionaba en la postguerra el Patronato Francisco Franco. En un aparcamiento próximo, un mercadillo de ropa, comida y paraguas eleva el nivel de decibelios de la zona. Y de vez en cuando un niño asoma en la ventana del piso superior de Victoria. En la parte alta de Portugalete decenas de personas pasan por el número 66 para mostrar su indignación con la familia okupa y su solidaridad con la desalojada.

La casa en la que vivía es su vida, su pasado y su presente, y allí están sus recuerdos. Bueno, estaban. La familia que ha entrado en su casa ha acumulado muchos de sus enseres en la pequeña huerta bordeada por un muro junto a la casa. Están apilados, de mala manera dentro de bolsas de basura y de supermercado, a la intemperie. "Dan ganas de romper la puerta y echarles a patadas", asegura Maria del Carmen Fernández, una amiga de Victoria, con poca movilidad y de edad parecida. Está muy enfadada, como el resto de la gente que desde primera hora de la mañana se reúne en la puerta y se solidariza con ella, simplemente con su presencia. "tendríamos que entrar cinco mujeres y echarlos si hace falta a ostias" repite indignada María del Carmen, apoyada en una silla de ruedas que le ayuda a moverse a modo de tacataca con ruedas.

La denuncia que interpuso Victoria se está tramitando por ocupación y no por allanamiento de morada. Ella fue sincera y les dijo a los agentes que llevaba unos días con su hermana y que iba a seguir otros días más. Nadie le aconsejó que, dadas las circunstancias del caso, y la edad de la mujer, simplemente con haber dado otra versión, el problema podría estar ya resuelto, al acelerarse los plazos para la resolución.