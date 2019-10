Nadar o morir en el Estrecho

Hamza Elouazzani fue uno de los 22 supervivientes del naufragio del 5 de noviembre de 2018 en Barbate que la Guardia Civil localizó cuando, asustados, intentaban huir. Sería la última vez que el joven vería a algunos de sus compañeros de viaje. Los menores, entre los que él se encontraba, acabaron en centros de tutelados de Andalucía. Pero solo Elouazzani prefirió no fugarse “al norte o a Francia”. Pasó por Algeciras, La Línea, El Bosque o Los Palacios (Sevilla). En ninguno de esos centros le ofrecieron ayuda psicológica, sostiene. Hasta que el pasado junio pasó a ser un extutelado más.

Sin recursos, llegó a Jerez y, de ahí, a El Puerto de Santa María, donde ha encontrado un hogar y un proyecto de futuro gracias a Ester Blázquez, de la Red de Acogida de El Puerto. Estudia en la escuela de adultos y sueña con trabajar en la hostelería. “Tengo dos niños pequeños y ahora mismo no tengo trabajo, pero en mi casa un plato de comida no va a faltar para él”, sentencia la gaditana. La madre de Hamza sabe que su hijo ahora está bien, pero no sabe que esquivó la muerte en la patera que sembró Salé de infortunio. “Siempre que me saca la conversación le cambio de tema”, zanja el joven.