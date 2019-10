Malena Contestí, exdiputada de Vox por Baleares: “No sabía dónde me metía”

Malena Contestí (Palma 1985) se convirtió el pasado mes de abril en la única diputada de Vox por Baleares en el Congreso de los Diputados. El lunes por la noche hizo pública su renuncia a seguir militando en la formación de ultraderecha con un contundente comunicado en el que tachó al partido de Santiago Abascal de “movimiento extremista antisistema” y le acusó de agitar postulados homófobos, racistas y de practicar un “proselitismo totalitario”. Se trata de la primera fuga de calado en las filas de Vox cuando queda poco más de un mes para una nueva convocatoria electoral.

Pregunta. ¿Por qué ha decidido abandonar Vox ahora?

Respuesta. En el momento en el que tocan unas nuevas elecciones no me veía con coraje para repetir. Me lo estaba planteando desde hace bastante tiempo por mis diferencias con Vox en la forma de hacer política, por el punto hasta el que se llevaba la agenda política, determinados temas que se habían planteado inicialmente de otra forma, con otro argumentario bastante diferente. Me empezaba a sentir bastante incómoda. No sabía si irme en silencio o diciendo lo que pensaba, pero me voy con la cabeza alta.

P. Hay quienes dicen que lo hace como represalia por no repetir en las listas.

R. ¡Qué van a decir ellos, si no pueden decir otra cosa! Si es que realmente en el momento en que nos encontramos piensan ¿qué podemos decir? Pues esto, pero yo le digo que por supuesto iba en listas. Ya pueden decir lo que quieran, pero eso era así.

P. Habla usted en el comunicado de racismo, homofobia y ciertos postulados sobre la mujer y la inmigración que han sido agitados por Vox desde hace meses. ¿No sabía dónde se metía?

R. Pues mire, no. No de esta forma, desde luego. Un ejemplo es el tema del aborto. No es lo mismo decir, como se nos dijo internamente, que se plantearían políticas positivas para que las mujeres puedan tener ayudas, medios y acogimiento no solo para abortar sino para tener a su hijo... Hay excepciones donde la mujer tiene ese derecho a abortar atendiendo a unas circunstancias muy especiales, por ejemplo. Pero resulta que lo que veo que se va materializando de cara a la agenda política es el aborto cero y yo eso no lo he sabido hasta que he llegado allí, se lo aseguro, porque internamente hay conexiones más provida, con organizaciones como Hazte Oír. Lo que nosotros preparábamos para campaña no llegaba a estos extremos. Cuando llegas y ves cómo se está publicitando, el marketing político tan emocional en determinadas cosas a las que se da tantísima importancia de una manera tan extrema, yo por ahí no paso. No me gusta.

P. ¿Se arrepiente de haber defendido determinados postulados?

R. Sí que es verdad que he tenido que moldear a veces, porque en el partido no te dejan disentir. Yo hay determinados discursos que nunca los he tenido.

P. ¿Ha recibido presiones de los dirigentes de su partido?

R. Más que presiones directas, a partir de ahora son indirectas. Por ejemplo mandando a su cantidad de troles. Tienen una línea interna en la que muchísima gente colabora, a lo mejor unas 1.000 o 2.000 que se dedican a atacar, ahora por mi disidencia, para intentar mermar mi credibilidad. Pero nada más, nadie me ha llamado para amenazarme.

P. Dejó sus cargos en Actúa Baleares [formación de la que proviene Contestí y que se presentó en coalición con Vox en las islas] este verano a raíz de las informaciones que apuntaban a presuntas irregularidades. ¿Siente que el partido le dio entonces la espalda?

R. En ese momento se me dio la espalda. El señor Jorge Campos [líder de Actúa Baleares] dio una rueda de prensa donde la única verdad fue el “buenos días”. Dijo que lo mío era una pataleta y eso es totalmente falso. A mí internamente me pidieron guardar silencio.

P. ¿Cuándo le comunicó su marcha a Santiago Abascal?

R. Realmente intenté hablar con ellos en varias ocasiones y no me cogieron el teléfono. Me imagino que estarían ocupados y yo decidí comunicarlo por otra vía y mediante el comunicado. No he recibido respuesta a día de hoy.