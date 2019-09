Polémica política en Almería por el túnel inundado en el que falleció un hombre

El túnel inundado en el que murió el senegalés Cheik Tiane el pasado viernes cuando intentó atravesarlo en coche durante la gota fría es objeto de una intensa polémica en Almería. El alcalde, el popular Ramón Fernández-Pacheco, dijo inicialmente que el vehículo entró a gran velocidad y no hizo caso a las balizas de la Policía Local. Este martes, rectificó y reconoció que “la realidad no se ajustó al rigor técnico que requería”. El hermano de la víctima, que también iba en el coche y logró escapar, negó desde el principio que hubiera señales y que la policía les avisara. La oposición ha pedido la dimisión del alcalde. Y en Murcia ha sido destituido el director general de Emergencias, Pablo Ruiz, que se fue al teatro el viernes durante las lluvias torrenciales.

A las 5.38 de la madrugada Cheik Tiane —45 años, mujer y tres hijos— viajaba en coche junto a su hermano desde el barrio del Quemadero, hacía El Toyo, también en la capital. Estaba lloviendo mucho y se adentraron en el túnel que tiene una pendiente pronunciada. El agua alcanzaba los cinco metros de altura. Cheik falleció ahogado. Su hermano se salvó, al igual que otro ciudadano que iba detrás en otro vehículo que fue auxiliado por un agente de Policía Local. El paso subterráneo está diseñado precisamente para recoger agua y prevenir inundaciones, pero carece de señalización y entonces no estaba cerrado.El alcalde dio su primera versión horas después de lo ocurrido haciendo hincapié en que el coche hizo caso omiso a las señales luminosas de los agentes. Esa misma tarde, Maribel Sánchez, delegada de la Junta de Andalucía en Almería, repitió la misma versión, en presencia del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, natural de Pulpí.

Pero ya ese mismo día, el hermano del fallecido, El Hadji Malick Diop, aseguraba que las circunstancias que contaban los responsables políticos no eran reales. “No vimos nada. No había señalización ni ningún agente”, afirmó a La Voz de Almería, donde relató que cuando se vieron rodeados de agua abrieron las puertas para subir al techo del coche. Sólo él pudo escapar. Acudió a la jefatura, a escasos metros, a pedir ayuda. Cuando volvió, su hermano no estaba. Los bomberos encontraron el cadáver sobre las 9 de la mañana.

Fernández-Pacheco explicó este martes que él se limitó a contar lo que los profesionales le habían dicho. Fuentes municipales añaden que los agentes habían balizado la otra entrada al túnel. Y que cuando iban a hacer lo propio con la segunda, recibieron la llamada de una mujer atrapada en su coche con su hijo. Pidieron a sus compañeros que acabaran el balizamiento, y mientras estos bajaban, Cheik Tiane y su hermano se adentraron en el agua. Añaden que un policía de paisano le echó las luces al coche siniestrado. El Gobierno municipal atribuye la confusión debido a la vorágine del momento y los estragos de la gota fría, o depresión aislada en niveles altos (dana). Para la oposición se trata de “una negligencia municipal grave”, en palabras de la portavoz socialista, Adriana Valverde. Por ello, pidió la dimisión del alcalde por “ocultar mintiendo sobre el relato de cómo se habían producido los hechos que rodean al fallecimiento”. También se preguntó “por qué el túnel no se cerró antes”, una cuestión en la que también han insistido Ciudadanos e Izquierda Unida, que llevará el caso ante la Fiscalía.

De lo que no había duda es de que esa zona tendría agua. El paso subterráneo, además de salvar la Avenida del Mediterráneo, está configurado para ejercer como balsa ante las tormentas. Es decir, su diseño hace que, ante lluvias torrenciales, el agua que baja desde la avenida se acumule ahí. Para sacarla, cuenta con bombas de extracción de agua que se activaron el viernes, “pero que no dieron abasto por la lluvia tan importante que cayó”, según fuentes municipales, que explicaron que la zona se había anegado antes, “pero nunca como esta vez”.

La oposición ha pedido la dimisión del alcalde almeriense. En Murcia, la consejera de Transparencia, Beatriz Ballesteros, decidió este martes destituir al responsable de Emergencias 112 tras publicarse en la prensa regional que este se fue al teatro en los momentos más críticos de la gota fría.