Podemos: “Al final va a tener la culpa hasta el rey de que no haya Gobierno progresista”

Excusas. Esta es la expresión a la que recurre Podemos para valorar cada una de las declaraciones que hace el PSOE sobre la negociación para formar Ejecutivo. “Al final va a tener la culpa hasta el propio rey de que no haya un Gobierno progresista”, dijo este miércoles Noelia Vera, portavoz de Podemos, después de que la vicepresidenta Carmen Calvo rehusara concretar el calendario de reuniones de Pedro Sánchez con los líderes políticos porque “no es candidato”. A falta de comunicación directa, los dos partidos de los que depende la gobernabilidad de España mantienen el pulso en los medios.

“El presidente del Gobierno se reunirá, si ha lugar, con un programa mejorado con el resto de grupos. Si ha lugar. Pero el presidente no tiene ningún encargo ni ninguna particular incidencia en un asunto hasta el día 23 de septiembre”, fueron las palabras de Calvo. A Podemos cada una de estas intervenciones le suena a la misma canción. “Hemos perdido demasiado tiempo. La gente ya no entiende qué pasa”, aseguró Vera.

Podemos recuperó este miércoles uno de los lemas de las elecciones generales del 26-A. “Van a hacer lo que sea para que las fórmulas de Gobierno después de las próximas generales dejen a Unidas Podemos fuera. Porque si hay ministros nuestros, algunas cosas van a cambiar”. Con esta suerte de advertencia, que los de Iglesias consideran “una predicción”, pretenden adjudicar al PSOE la responsabilidad de que haya una repetición electoral.

El partido de Iglesias, ante la situación de bloqueo, envió al Gobierno en funciones una propuesta de programa y estructura para un Ejecutivo de coalición hace una semana. Este es, por el momento, el único paso adelante que el partido pretende dar en esta negociación. “Sánchez es el que tiene que llamar a las fuerzas parlamentarias”, zanjó Vera.