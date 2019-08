Unidas Podemos cierra filas en torno a la propuesta de Iglesias

Unidas Podemos (UP) salió del Congreso tras la investidura fallida del 25 de julio con dos tareas pendientes. Por un lado, idear una estrategia para convencer al PSOE de que acceda a formar una coalición de Gobierno. Y por otro, recuperar la unidad del grupo, que se perdió por la división de opiniones sobre la manera en la que se había desarrollado la negociación. El verano ha servido para la reconciliación interna: IU, que en julio apostó por un acuerdo programático con los socialistas, y En Comú Podem, que pidió “autocrítica”, cierran ahora filas en torno a la apuesta de Pablo Iglesias de intentar entrar en el Ejecutivo con una vicepresidencia y tres ministerios.

Alberto Garzón describe el documento que su coalición envió el pasado martes al Gobierno en funciones como “una propuesta legítima y desde luego no inviable”. El líder de IU, cuyo papel fue esencial para obtener in extremis la oferta de ocupar el Ministerio de Igualdad, retoma la apuesta por la coalición después de defender un pacto de programa con los socialistas. La distancia entre Garzón e Iglesias se hizo evidente cuando IU, con seis diputados, decidió su abstención en la investidura antes de que el resto de UP cerrara una posición.

Otra muestra de que la coalición vuelve a asentarse es la entrada de Enrique Santiago, líder del PCE (inscrito en IU), en el equipo negociador con el que UP pretende retomar el diálogo con Sánchez. Yolanda Díaz, diputada de Galicia en Común y miembro de IU, es otra de las incorporaciones a este grupo de negociadores. La dirigente gallega, amiga personal de Iglesias, siempre se mantuvo al margen de la posición de su partido y defendió la coalición.

Al equipo también se une Jaume Asens, líder de En Comú Podem. El diputado, antigua mano derecha de Ada Colau en Barcelona, vuelve a defender la coalición después de reclamar un espacio de reflexión para trazar una nueva hoja de ruta tras el fracaso de la negociación. En lo que no cede el grupo catalán es en la demanda de que se celebre un referéndum pactado en Cataluña. “Ha parecido que renunciábamos y no es así. Creemos en una mesa de diálogo”, dijo en SER Catalunya. En la propuesta que UP envió a La Moncloa solo había una referencia a Cataluña, en la que se abogaba por una mesa multilateral de diálogo: no había mención a una consulta. Aun así, la manera de abordar el conflicto catalán de UP es uno de los argumentos del PSOE para justificar su desconfianza sobre el partido de Iglesias.

Juantxo López de Uralde (Equo) completa un equipo que sigue liderado por Pablo Echenique e Ione Belarra, las figuras más cercanas a Iglesias a falta de Irene Montero, de permiso de maternidad desde inicios de mes.