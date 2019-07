El PSOE, Geroa Bai y Podemos cierran el acuerdo para formar un Gobierno de coalición en Navarra

El PSOE de Navarra ha cerrado este viernes con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra un acuerdo de Gobierno para la investidura de la socialista María Chivite, aunque su candidatura necesitará de la abstención de EH Bildu.

El acuerdo establece que los socialistas se quedan con las consejerías de Economía, Hacienda, Derechos Sociales, Función Pública e Interior, Cultura y Deporte, Salud, Cohesión territorial y Universidades. Geroa Bai gestionará Desarrollo Económico y Social, Desarrollo estratégico y territorial, Desarrollo Rural y medio Ambiente y Relaciones ciudadanas. Por último Podemos se queda con Políticas Migratorias y Justicia.

Después de que el pasado 5 de julio estas cuatro fuerzas llegaran a un acuerdo programático, tanto Geroa Bai como Podemos solicitaron entrar con consejeros en el Gobierno de Navarra, por lo que los socialistas han seguido negociando este viernes para llegar a un consenso en ese sentido.

En todo caso, PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E suman 23 de los 50 escaños del Parlamento de Navarra, por lo que en la sesión de investidura necesitarían la abstención de EH Bildu, una formación con la que los socialistas han reiterado que no han pactado ni lo harán en el futuro. La formación de Otegi ha abierto un debate encendido entre las bases de la coalición independentista, que tendrán en sus manos la última palabra. Está descartado su voto a favor de Chivite. Las malas relaciones con el PSN cierran esta puerta. La disyuntiva está, por lo tanto, entre la abstención y el voto en contra. La primera opción auparía a la socialista a la presidencia; la segunda podría desembocar en la convocatoria de nuevas elecciones. “Hay un sector importante de la militancia que se resiste a facilitar con nuestra abstención la elección de Chivite”, advierte un asistente a las asambleas celebradas estos días. “Nos han vetado, se niegan a hablar con nosotros, han impedido que logremos alcaldías, incluida la de Pamplona… ¿Y ahora quieren que les regalemos el Gobierno?”.

Portavoces oficiales de Bildu reconocen que las relaciones con los socialistas en Navarra no atraviesan el mejor momento. Los puentes están rotos: “No hay comunicación oficial porque ellos no quieren. La actitud del PSN no ayuda nada para que nos abstengamos”. Pero avisan de que los votos abertzales son “imprescindibles y determinantes”, no solo ahora sino durante toda la legislatura. “¿Van a gobernar cuatro años sin hablar con nosotros?”, se pregunta uno de sus dirigentes. El PNV, integrado en Geroa Bai, no concibe el voto en contra de EH Bildu: “Si están dispuestos a favorecer la investidura de Pedro Sánchez, ¿cómo no van a hacerlo con la de Chivite”, dice Ortuzar.