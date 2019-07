Los consejeros de Canal Sur y del Audiovisual andaluz aprueban el examen del Parlamento sin preguntas

El Parlamento de Andalucía fue uno de los primeros de España en recoger en su Reglamento la obligatoriedad de que los candidatos a ocupar cargos en órganos de extracción parlamentaria tengan que pasar por un examen de idoneidad en comisión. Hasta un total de 20 personas comparecieron esta mañana por el tribunal parlamentario sin que ningún grupo formulase a ninguno de los aspirantes a formar parte del consejo de administración de RTVA (Canal Sur) y del Consejo Audiovisual ni una sola pregunta. Ni siquiera, como ha sido habitual en otras ocasiones, si incurrían en algún caso de incompatibilidad.

Según fuentes parlamentarias es la primera vez que esto ocurre en la Cámara andaluza. Todos los grupos aprobaron la idoneidad de los candidatos, antes de que el pleno del Parlamento apruebe esta tarde sus nombramientos. El trámite ha durado menos de hora y media. Y ante la pregunta de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, a los diputados de si querían formular alguna cuestión, todos los parlamentarios se mantuvieron silentes. Según fuentes del PSOE y Adelante Andalucía porque así se lo había pedido la propia Bosquet.

La elección de los candidatos ha estado rodeada de polémica, porque algunos partidos han optado por escoger para ocupar esos puestos remunerados a políticos que se quedaron sin cargos y que no responden a lo que las leyes de creación de RTVA y del Consejo Audiovisual dictaminan.

Para el primer caso, la norma indica que sus miembros deben tener “reconocida cualificación y experiencia profesional”. En el segundo, estipula que sus integrantes tienen que ser “personas de reconocido prestigio profesional en el ámbito de la comunicación audiovisual, científico, educativo, cultural o social”.

El PSOE ha propuesto para el consejo de administración de RTVA al ex secretario federal de Política Autonómica, ex diputado socialista, ex alcalde de El Rubio (Sevilla) y miembro de la ejecutiva de los socialistas andaluces, Antonio Pradas; al secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, y a la ex diputada socialista por Granada Olga Manzano Pérez. En su breve comparecencia (los candidatos disponían de tan sólo dos minutos para presentarse), Pradas dijo tener un “contrastado prestigio”. “He sido alcalde de El Rubio 10 años y diputado durante ocho, espero que en un país democrático esto sirva para avalar el prestigio”, aseguró.

Fue el único que aludió de manera indirecta a la polémica generada. La Asociación de la Prensa de Sevilla, en un comunicado, consideró que la renovación en los consejos de Canal Sur y Audiovisual “es una falta de respeto a la profesionalidad y a la dignidad del periodismo y un fraude a los ciudadanos “. El Colegio de Periodistas de Andalucía mostró su “indignación” por el uso “partidista, propagandístico, político y casi esperpéntico que desde el Parlamento andaluz” se da a estos órganos.

El PSOE, por boca de su secretaria general, Susana Díaz, y el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos aseguraron que los candidatos cumplen con los requisitos que marca la ley.

El acuerdo político por los cinco grupos de la Cámara andaluza va a permitir la renovación de los órganos de extracción parlamentaria que llevaban bloqueados desde la pasada legislatura, cinco años en el caso de la RTVA.

El nuevo director de la empresa pública, con plantilla de más de 1.400 trabajadores, será a propuesta del PP el periodista malagueño Juan de Dios Mellado, ex director de La Opinión de Málaga; la presidencia del consejo de administración la ocupará a propuesta del PP el periodista granadino Rafael Porra, exdirector de la edición andaluza del diario El Mundo y actual delegado de Expansión; y para la presidencia del Consejo Audiovisual se ha elegido a propuesta de Ciudadanos al periodista jiennense Antonio Checa, exdirector de Huelva Información, Diario de Granada y Actualidad Económica, y profesor de la Facultad de la Comunicación de la Universidad de Sevilla.