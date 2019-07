Los partidos colocan en los medios públicos andaluces a políticos que se quedaron sin cargo

La mayoría de los partidos del Parlamento de Andalucía ha optado por políticos sin destino concreto en la actualidad para ocupar los nueve sillones del consejo de administración de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), según han dado a conocer esta mañana. Sólo tres de los nueve son periodistas. El PSOE, que perdió la Junta de Andalucía tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre pasado, ha propuesto a tres dirigentes con carné y sin relación alguna con los medios de comunicación, cuando según la ley sus miembros deben tener “reconocida cualificación y experiencia profesional”.

El que fuera secretario de Política Autonómica de la ejecutiva federal socialista y actual responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente de PSOE de Andalucía, Antonio Pradas, figura en la propuesta de los socialistas. Pradas fue propuesto por el PSOE de Sevilla para encabezar la candidatura al Congreso en las pasadas elecciones, en lugar de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ferraz tumbó esta propuesta. El que fuera ex alcalde de la localidad sevillana de El Rubio no figuró en ninguna candidatura y hasta ahora no tenía destino político más allá de su cargo orgánico.

El secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, y la ex diputada socialista por Granada Olga Manzano Pérez, que se quedó a las puertas de salir elegida en las pasadas elecciones autonómicas completan la lista de nombres del PSOE al consejo de RTVA. En opinión del portavoz socialista, Mario Jiménez, estas personas “cumplen con los requisitos que dice la ley”.

El grupo de Adelante Andalucía, la coalición formada por Podemos e Izquierda Unida, ha propuesto también a otro político. Se trata de Francisco Javier Camacho, actual secretario de Organización de IU en Andalucía, Adelante explicó sobre su elección: “El grupo parlamentario entiende que la delicada situación del ente audiovisual requiere de un perfil político con experiencia que sea capaz de defender un modelo público de radiotelevisión y que garantice una voz a favor del mantenimiento de la plantilla, de la elaboración pública de los contenidos y contra las externalizaciones”.

La propuesta del Partido Popular es mixta. Incluye al periodista Rafael Porras, que será el presidente del consejo, y a la ex diputada por Málaga Mariví Romero. Sólo los grupos de Vox y Ciudadanos han optado por perfiles profesionales. Los dos puestos que corresponden al partido naranja los ocuparán la periodista Inmaculada Trenado, actual jefa de prensa de la Universidad Internacional de Andalucía, y el publicista Iván Tarín, jefe de la Agencia Arena.

Vox ha propuesto al hasta ahora responsable de prensa del grupo parlamentario en Andalucía, el periodista Carlos Morillas.

Para el Consejo Audiovisual, cuyos miembros tienen que ser “personas de reconocido prestigio profesional en el ámbito de la comunicación audiovisual, científico, educativo, cultural o social”, el PSOE ha propuesto al actual subdirector de RTVA, Joaquín Durán, que será relevado del cargo esta semana, a la jefa de prensa del PSOE andaluz, María Luis Suero, y a la ex diputada socialista al Congreso por Sevilla Amalia Rodríguez, madre del empresario Rosauro Varo y una persona del círculo de confianza de Susana Díaz.

Los dos puestos que le corresponde al PP los ocupará los periodistas Mateo Rísquez y Pilar Jimeno, ligados desde hace muchos años al gabinete de prensa del Partido Popular. Ciudadanos también ha optado por personas del mundo de la comunicación. Sus dos puestos lo ocuparán los periodistas Antonio Checa, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla, y Paulino García. Adelante Andalucía ha optado por Pilar Távora, directora, productora y guionista de cine, televisión y teatro. Y Vox por Ana Millán, licenciada en Historia del Arte, quien entre otros puestos fue responsable de comunicación durante once años de Coca-Cola Iberian Partners.

Todos estos candidatos tendrán que someterse el próximo miércoles al examen de idoneidad del Parlamento. Normalmente es un trámite en el que ningún grupo pone objeción a otro por su elección. La renovación de estos órganos de extracción parlamentaria, así como los del Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas, estaban pendientes desde la anterior legislatura. En el caso de RTVA, cinco años.