El PP advierte a Vox de que tiene “los días contados” si no rectifica en Madrid y Murcia

El PP confiaba en que Vox diera finalmente su brazo a torcer, como hizo en Andalucía, pero crecen la alarma y los reproches al constatar la posición del partido de Santiago Abascal en la negociación para conformar los gobiernos autónomos de Madrid y Murcia, dos viejos bastiones de los populares. Este miércoles, Vox tumbó en la primera votación la investidura del murciano Fernando López Miras, y en Madrid se ha convocado para el próximo 10 de julio el pleno de investidura sin que ningún candidato haya logrado los apoyos necesarios.

El vicesecretario de organización, Javier Maroto, ha criticado la "actitud infantil" de Vox en las negociaciones y les ha asegurado que si sigue por esa línea -votar lo mismo que Podemos y el PSOE- "tendrá los días contados". "Gente que votó a Ciudadanos y a Vox no volverían a votarlos por el espectáculo que están dando. Nos consta, porque nos lo dicen incluso cargos de Vox, que volverían a votar al PP pese a estar en Vox porque con Vox lo único que hay es un riesgo extremo de Gobiernos de izquierda", ha dicho en RNE.

Maroto también ha reprochado a Ciudadanos que ni siquiera se siente a hablar con el partido de Abascal porque eso, ha dicho, no significa asumir cada uno de sus planteamientos. El número tres de los populares ha criticado por ejemplo, la postura de Vox respecto al colectivo LGTBI. "¿Qué les pasa con los gais? Estamos en la Europa de 2019 y hoy todos los partidos en España entendemos que la igualdad de derechos y obligaciones es independiente de la orientación sexual, como del género, la raza o la ideología. Quien tiene el problema es quien no entiende eso. Exactamente igual que la política de inmigración: no se puede ni dar papeles para todos en el primer día ni echar a todo el mundo en un barco el segundo".

En la misma línea, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha asegurado que la única esperanza que tiene la izquierda hoy se llama Vox. Los votantes de centro-derecha, ha insistido, "no entenderían" que no se lograse un acuerdo en Murcia o Madrid, región que administra un presupuesto de 22.000 millones de euros. "Todos tenemos que ser conscientes del resultado que hemos obtenido en las elecciones", advirtió en Telecinco.