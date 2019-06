Las asociaciones de la prensa denuncian el acoso de Vox a los periodistas

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que agrupa a entidades profesionales de toda España y representa a cerca de 19.000 asociados, ha denunciado una campaña de acoso de Vox, que se manifiesta en comportamientos agresivos para impedir entrevistas a los dirigentes del partido de ultraderecha y vetos a profesionales de distintos medios para acceder a ruedas de prensa. Además, algunos periodistas han sido excluidos del grupo de WhatsApp a través del que el partido realiza sus convocatorias a la prensa.

La línea política de Vox sobre los medios de comunicación incluye amenazas de cierre de las empresas que no se pliegan a sus dictados, lo que supone un intento de vulnerar la libertad de información. El canal de televisión La Sexta, el medio digital Contexto y Diario de Mallorca son algunos de los medios que han sido vetados por el partido que lidera Santiago Abascal a algunos actos de campaña. También mantiene el veto a EL PAÍS.

Este conjunto de actitudes ha llevado a la FAPE a expresar este lunes su "profunda preocupación" por la campaña de acoso emprendida por Vox contra los periodistas. Para la FAPE, estos comportamientos, expresados sobre todo durante las dos campañas electorales, son "una clara vulneración de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información".

La FAPE insta a Vox a que ponga fin al acoso a los periodistas y a los medios de comunicación y a que apueste por una política de transparencia que incluya la libertad de crítica aunque ésta no sea de su agrado. Discriminar a los periodistas en función de si lo que publican es o no de su agrado no tiene cabida en una democracia. Esta entidad rechaza las amenazas de cierre de medios expresadas por Vox y conmina a este partido a que respete la libertad de prensa, "uno de los pilares de nuestro sistema democrático y garantía de la necesaria pluralidad informativa que permite a los ciudadanos formarse su propia opinión".

"En una democracia la función de los medios de comunicación reside en dar a conocer a los ciudadanos libremente, y según sus respectivos criterios editoriales, cuantos acontecimientos suceden en el país y en especial los que protagonizan o afectan a los representantes públicos por la importancia que tienen sus decisiones en la vida de los ciudadanos", expone el organismo, según el cual " tratar de cercenar esta función mediante vetos y amenazas vulnera derechos fundamentales, impide el examen a fondo de la actividad y la inactividad de los representantes elegidos por los ciudadanos, obstaculiza el libre intercambio de ideas y hurta a la opinión pública información imprescindible para la toma de decisiones".