“No hay diferencia de color político en el despilfarro del dinero público”

Joan Romero salió de la política de manera traumática. Era el candidato a la Generalitat en 1999 y secretario general del PSPV-PSOE con una propuesta renovadora, pero dimitió a raíz de la imposición de las listas electorales por parte del comité nacional socialista. Desde entonces ha dedicado sus esfuerzos a la actividad docente e investigadora, sin perder nunca sus vínculos con la realidad social y política y promoviendo plataformas de entendimiento de las fuerzas progresistas.

Hace cinco años, escribió un artículo en defensa de Mónica Oltra, la vicepresidenta del Consell en funciones, de Compromís, y hace dos meses, firmó un manifiesto a favor del socialista Ximo Puig, presidente valenciano en funciones. El catedrático de Geografía Humana es reclamado por la izquierda valenciana y consultado por sus líderes. Su nombre ya sonó para la formación del anterior Consell y ahora vuelve a cobrar fuerza. ¿Dónde se sitúa políticamente Joan Romero?

"Donde he estado siempre: en la socialdemocracia, ahora adaptada al siglo XXI. La socialdemocracia es la hoja de ruta que mejor favorece la justicia social y ambiental. Y la socialdemocracia no tiene por qué estar representada solo por los partidos socialdemócratas. O ¿acaso lo que han hecho Ada Colau o Manuela Carmena no es socialdemocracia? La socialdemocracia desborda a los partidos socialistas tradicionales. Siempre ha estado ahí, es la mejor y única opción para mí. La agenda neoliberal ha fracturado nuestras sociedades y a los datos me remito. La socialdemocracia es un concepto plural, a su izquierda ya no hay casi nada. En cambio, a la derecha de los partidos conservadores hay lo que se llama nacionalpopulismo y eso me preocupa mucho. La única posibilidad de parar este extremismo es crear una alternativa que contenga el amplio espectro de la socialdemocracia. Porque, si no la hay, los ciudadanos mirarán en cualquier dirección".