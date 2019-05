Cs no extiende el veto al PSOE a las autonómicas y municipales pero ve “muy complicado” llegar a acuerdos

Ciudadanos no extiende el veto a los pactos con el PSOE para las generales a las próximas elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, aunque ve "muy complicado" poder llegar a acuerdos con los socialistas. El partido solo se abre a posibles pactos con socialistas "disidentes" que critiquen la hoja de ruta de Pedro Sánchez, según ha explicado Inés Arrimadas, portavoz de la ejecutiva. Aunque no se defina un veto, fuentes de la cúpula de la formación enfatizan que la puerta al PSOE está también "cerrada" como punto de partida, solo que en esta ocasión hay algunos casos en los que podría abrirse de forma excepcional.

"Con este PSOE de Sánchez que sube impuestos, que nos miente, que pacta con nacionalistas, que estamos viendo en Baleares que va a ir en la misma lista que ERC... Es muy complicado llegar a acuerdos", ha subrayado Arrimadas, que ha utilizado el mismo tono duro contra el líder socialista que Ciudadanos desplegó durante la campaña a las generales. Sánchez es un "fake de presidente", ha expresado hoy Arrimadas, y "no tiene ningún tipo de escrúpulos para estar en La Moncloa".

Ciudadanos mantiene la línea contra el PSOE con la intención de erigirse como la "alternativa a Pedro Sánchez", ha insistido Arrimadas, y en ese marco la balanza se inclina del lado de no pactar con el PSOE, explican en el partido liberal. Aunque la diferencia es que ahora el acuerdo no se descarta en todo caso.

Para poder pactar con candidatos socialistas Gobiernos de comunidades autónomas o Ayuntamientos, Ciudadanos pide que estos critiquen en público la hoja de ruta de Sánchez. "No sabemos si habrá algún disidente en el PSOE que diga 'no estoy de acuerdo', quiero que se aplique el 155..." ha ejemplificado Arrimadas. "De momento no se ve ninguno. No han dicho ni mu de la subida de impuestos. Por tanto, va a ser muy complicado. Es que Sánchez se ha cargado al PSOE", ha insistido. "Va a ser muy difícil con este PSOE de Pedro Sánchez, muy complicado, pero no sabemos si va a haber algunos en el PSOE que se levanten públicamente y digan que quieren una hoja de ruta distinta", ha abundado la portavoz, sugiriendo el camino a los barones socialistas que puedan pretender el acuerdo con Cs. El partido tiene una relación fluida con presidentes autonómicos del PSOE como Emiliano García Page, de Castilla La - Mancha, Javier Lambán, de Aragón, o Guillermo Fernández Vara, de Extremadura.

Ante la reunión que mantendrán el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, mañana martes en La Moncloa, Arrimadas ha anticipado que Rivera trasladará al líder socialista que su intención es "liderar la oposición con firmeza y sentido de Estado" lo que abre la puerta a negociar pactos de Estado con el Gobierno del PSOE, pero en ningún caso a apoyarle en la investidura.