Excluida de las municipales Coalición por Melilla

No corren buenos tiempos para Coalición por Melilla (CpM). Este partido de la ciudad autónoma vio como se le escapaba el diputado para el Congreso que durante la primera parte del recuento electoral del pasado domingo parecía que iba a caer de su lado. Ahora, la Junta Electoral de Zona excluye a la formación de las elecciones municipales del próximo 26 de mayo al estimar que no cumple los criterios de paridad entre sexos en su candidatura. El partido argumenta que la lista incluye 13 mujeres entre sus 25 componentes.



La Junta alega que el reparto entre hombres y mujeres en el último tramo de la candidatura no era la adecuada. La Junta dio un plazo de 48 horas a este partido local —que cuenta con fuerte implantación en la comunidad musulmana— para modificar la lista y cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica Electoral General (LOREG) respecto a la paridad entre sexos. El partido rectificó la lista, pero tampoco cumplía los requisitos, según el criterio de la junta, lo que implica que el partido no ha quedado registrado para las elecciones municipales.

En la Junta Electoral Central no se ha recibido aún ningún recurso de este partido, pero es previsible que recurran la decisión de la Junta de Zona, una vez que la cúpula de la formación, que lidera Mustafá Aberchán, analice el caso y le dé respuesta. Además de acudir a la Junta Electoral Central, también cabe la presentación de un recurso contencioso-administrativo.

El PSOE rechazó al pacto



Si la exclusión del primer partido de la oposición en Melilla se consuma, supondría un mazazo en una ciudad donde se han alimentado las sospechas de irregularidades en las elecciones del pasado domingo, según denuncia Aberchán. El partido estudia emprender acciones legales para exigir la limpieza del proceso electoral. Unos vídeos difundidos cuatro días antes de los comicios mostraban al hijo del presidente de Melilla, el popular Juan José Imbroda, en plena compra de votos, según publicaron EL PAÍS y otros medios de comunicación.

Los dos senadores y el diputado que elige Melilla han ido de nuevo al PP. Todos los intentos de Coalición por Melilla para concurrir a las elecciones con el PSOE han sido en vano. Los socialistas, después de algunos titubeos, no solo en estos comicios sino en otros anteriores, rechazaron ir en alianza con el partido de los musulmanes melillenses, que siempre obtiene mucho mejor resultado que el PSOE.