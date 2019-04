Aznar habla de “la canibalización del centro derecha” y el PP pide tiempo para Casado

José María Aznar, que tras la pérdida de 63 escaños en las elecciones de 2015 se presentó en Génova para pedir un cambio de liderazgo en el partido, presidido entonces por Mariano Rajoy, responsabiliza este lunes a la competencia del PP en el centro derecha y a sus votantes de la pérdida de otros 71, hasta tocar un suelo inédito para las siglas: 66 diputados.

En un comunicado de su fundación, FAES, culpa a la "absurda y suicida canibalización del centro derecha español" de haber "allanado fatalmente el camino" para que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa. "No hay ninguna razón para que una España moderada tenga que sentirse como minoría perdedora porque no lo es. No hay ninguna razón, salvo que siga dispuesta a condenarse a ello elección tras elección desperdiciando sus votos por ignorancia temeraria de las reglas de juego electoral y de la fuerza de la unidad", afirma.

Casado, que se ha estrellado en su debut electoral, se manifestó este domingo en la misma línea en una comparecencia en la que no admitió preguntas. Para el líder popular y sus fieles, el peor resultado de la historia del PP obedece a las miles de papeletas de Vox que no lograron materializarse en escaños y que en otros tiempos hubieran ido a su partido.El secretario general, Teodoro García Egea -que ha comparecido finalmente ante los medios tras una mañana de dudas en Génova- ha pedido tiempo para Casado y ha descartado su dimisión. "Todos los líderes han tenido varias oportunidades. Casado es el único que se presentaba por primera vez".

El PP responsabiliza a las papeletas sin escaño de Vox de su debacle. Preguntado por qué habían hecho ellos mal, García Egea ha asegurado que este martes harían "autocrítica" en el comité ejecutivo nacional, al que han sido convocados los líderes territoriales -Alberto Núñez Feijóo ha excusado su asistencia por compromisos en Galicia-, pero ha evitado responsabilizar a Casado y el giro a la derecha que ha dado al partido. "Lleva nueve meses y no hay comparación con la situación anterior porque ahora existe una gran fragmentación política. En 20 provincias el PP se ha quedado a muy poco de conseguir el último escaño por eso. Sánchez ha sabido leer esto y se ha apoyado en esa división. Nosotros no culpamos a nadie, simplemente hacemos un análisis".

El sector crítico, desplazado por el nuevo presidente popular del organigrama y de las listas, opina, sin embargo, que la debacle obedece a la "derechización" que Casado impuso en el partido, y a su estrategia de dirigirse sobre todo al votante de Vox para tratar de recuperarlo, descuidando el centro electoral. El gran ganador de esa estrategia, señalan, es Ciudadanos, que pisa los talones a los populares, a solo 200.000 votos de distancia.