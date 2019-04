La prensa internacional destaca la victoria de Sánchez y el surgimiento de Vox

La victoria de Pedro Sánchez este domingo en las elecciones generales ha acaparado la atención de la prensa internacional, sobre todo en países europeos vecinos como Francia, Italia o Gran Bretaña, aunque la noticia ha sido comentada también en medios americanos e incluso asiáticos. La irrupción de Vox también ha interesado mucho en las redacciones foráneas, que destacan que es la primera vez en la historia de la democracia española que la extrema derecha obtiene escaños. Este es un repaso a las principales portadas web internacionales del día.

Francia

El diario de corte progresista Le Monde abre su página web con una foto de Pedro Sánchez celebrando los 123 escaños que ha obtenido el PSOE y titula "Los socialistas se llevan las elecciones legislativas en España", aunque recuerda también que no han logrado una mayoría suficiente para gobernar y destaca que la extrema derecha "entra por primera vez en el Parlamento".

Por su parte, el conservador Le Figaro no da tanta importancia a las elecciones españolas y sitúa la pieza como la sexta noticia más importante de esta mañana, aunque sí destaca la victoria de Sánchez en su edición en papel y avisa de que las negociaciones para formar Gobierno "corren el riesgo de alargarse".

Gran Bretaña

El rotativo cercano a los laboristas The Guardian también sitúa en primer lugar de su edición web la victoria de Sánchez, explicando que los socialistas "ganan, pero no consiguen la mayoría". Además, considera que los comicios han estado marcados "por el avance del partido de extrema derecha Vox y el desempeño desastroso del tradicional partido conservador del país."

Portada web de The Guardian.

El enfoque de la BBC es muy similar y también considera las elecciones españolas como la noticia más importante de la mañana, aunque destaca que "por primera vez desde que terminó el Gobierno militar en la década de 1970, un partido de extrema derecha, Vox, está listo para entrar en el Parlamento." El conservador The Times directamente titula su cobertura con un inexacto "La extrema derecha logra escaños por primera vez desde Franco" (el ultraderechista Blas Piñar logró un escaño por Fuerza Nueva en 1979).

Alemania

El semanario Der Spiegel dedica gran parte de su portada digital a las elecciones españolas, destacando especialmente un análisis titulado "Primero la fiesta, luego el ajedrez", en el que consideran la victoria de Sánchez como un triunfo para la socialdemocracia europea, pero avisan de que "ahora tiene que buscar la mayoría y negociar con los nacionalistas".

El rotativo Frankfurter Allgemeine también apunta en un análisis de las elecciones que quizás hay que esperar una "parálisis" en Madrid. "Después de su victoria electoral, Pedro Sánchez se cuelga de la correa de separatistas y regionalistas. Para la cuarta economía más grande de la unión monetaria, eso no augura nada bueno", aseguran.

Italia

El Corriere della Sera advierte de que la victoria del PSOE no ha sido por mayoría y destaca el 10% de votos obtenidos por Vox, aunque sin olvidar citar el récord de participación. La del diario italiano es una de las mayores coberturas de la prensa extranjera y titula "España premia a los socialistas y a Europa, pero no tienen mayoría”, aunque también destaca que Vox se “detiene” en el 10% del voto y que la calle grita “no pasarán”, en alusión a la ultraderecha, esa que en Italia sí se ha instalado en el poder con personajes como Matteo Salvini (Liga Norte). Además, en otra pieza de análisis directamente afirman que “Pedro El Guapo rescata a la izquierda europea”.

Cobertura del 'Corriere della Sera'

El diario La Repubblica, el único que abre con una foto de Albert Rivera en vez de Sánchez, titula: “En España vence la izquierda, pero sin mayoría. Sánchez: “Hemos vencido a la involución, haremos un Gobierno pro-Europa”.

Portugal

El diario de corte progresista Público abre su edición web con el titular: "Los socialistas ganan y Pedro Sánchez hasta puede elegir con quién gobernar". El rotativo destaca también que "el bloque de derecha está lejos del poder, en el estreno del Vox en el Parlamento y en una noche desastrosa para el PP."

El lisboeta Diario de Noticias asegura que "Vox da la victoria sin mayoría al PSOE y provoca una derrota histórica al PP" y analiza los posibles pactos poselectorales: "O Sánchez se une a Unidas Podemos, a los catalanes de la ERC y a los vascos del PNV u ocurre la hipótesis más difícil pese a ser la aritméticamente más fácil: un pacto con Ciudadanos".

Estados Unidos

The New York Times no da tanta importancia a las elecciones y relega la cobertura a la sección de "otras noticias", aunque adopta un enfoque muy similar al de la prensa europea. "El PSOE fortaleció su dominio sobre el Gobierno en la tercera elección nacional del país desde 2015, con unos resultados que muestran una creciente polarización política y fragmentación de partidos", asegura el conocido rotativo estadounidense.

Por su parte, The Washington Post destaca algo más la información, aunque se alinea con lo ya dicho por su homólogo neoyorquino: "El partido socialista del primer ministro español, Pedro Sánchez, ganó la elección general el domingo que determinará el futuro de la legislatura en un momento de enconada polarización política".

Brasil

El diario O Globo, el más vendido del país, destaca la victoria socialista aunque avisa de que hasta "cinco partidos nacionales van a dominar el Parlamento español formado en las elecciones del domingo, aunque ninguno de ellos con una mayoría absoluta". Para los brasileños, "los socialistas deben sopesar las diferentes opciones y negociar para articular una mayoría que les permita seguir gobernando, como vienen haciendo desde junio".

Argentina

El enfoque de Clarín es muy similar al de sus colegas brasileños. El medio argentino titula: "El socialismo ganó en España, pero deberá pactar y el PP sufrió una derrota histórica" y destaca que "a pesar de que en España no es obligatorio votar, la gente halló incentivo en un paisaje electoral novedoso, donde el histórico bipartidismo languideció en manos de una disputa con cinco partidos: PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox."

Portada del diario argentino 'Clarín'.

Japón

El diario en inglés Japan Times también destaca la victoria de Sánchez y asegura que "los socialistas de centroizquierda ganaron las elecciones del país el domingo, pero deben buscar el respaldo de los partidos más pequeños para mantener el poder". Además, comenta también el ascenso de Vox: "un partido de extrema derecha logró un aumento sin precedentes de apoyo para entrar en la Cámara baja del Parlamento por primera vez en cuatro décadas."