Loquillo presidente y otras anécdotas de la jornada

La cita electoral transcurre con normalidad en las más de 60.000 mesas repartidas por toda España. La jornada, sin embargo, colecciona anécdotas en colegios de pequeños pueblos y de grandes ciudades.

Votar en menos de un minuto. La localidad riojana de Villarroya, a 63 kilómetros de Logroño, ha sido el primer municipio en cerrar las urnas tras la votación. Los seis vecinos que constituyen el censo electoral han votado en 40 segundos. Villarroya lleva años siendo el primer pueblo en cerrar sus urnas. Su alcalde, Salvador Pérez, ha explicado a Europa Press el truco: "Entre presidente, vocales y suplentes, todos los del pueblo tenemos que estar aquí desde las 8.00 y por eso es más fácil conseguir el récord".

Tres eran tres… Los tres habitantes censados del municipio toledano de Illán de Vacas, que además son el presidente y los dos vocales de la mesa electoral, han votado y, de inmediato, cerrado el colegio con la autorización de la Junta Electoral de la zona. Sin embargo, hasta las 20.00 no volverán a abrirlo para contar los votos.

El azar y yo. Hoy, presidente de mesa.

¡Buena jornada electoral a todos! pic.twitter.com/AXLges2YGa — Loquillo (Oficial) (@LOQUILLOoficial) April 28, 2019

Loquillo, presidente. Loquillo madrugó este domingo para ejercer de presidente de su mesa electoral. El cantante compartió su foto en las redes sociales: "El azar y yo. Hoy, presidente de mesa. ¡Buena jornada electoral a todos!". El actor y director de cine Paco León también forma parte de una mesa. "Me han llamado para formar parte de una mesa electoral. El Luisma adalid de la democracia española, cada vez la realidad se parece más a un capítulo de Aída", ha contado en su Twitter.

Vacío total. Ni uno de los convocados, ni siquiera los suplentes, se ha presentado a las 9.00 en la mesa electoral del colegio Rodríguez Sahagún, en Villa de Vallecas (Madrid). Han sido los primeros votantes los que se han tenido que quedar para dirigir la mesa, constituida, finalmente, a las 9.20, informa Javier Barroso.

Morell (EFE)

Un presidente de mesa que no sabía español. En Navarra, del anecdotario de la jornada electoral destacan una mesa en Pamplona cuyo presidente no sabía español y otra en la capital navarra con los suplentes porque los titulares no llegaron en hora, han informado desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad Foral.

La papeleta de los moros y cristianos. Decenas de festeros de los Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig (Alicante) ejercen hoy su derecho al voto ataviados con sus trajes y ponen la nota de color en los colegios electorales del municipio, que hoy celebra sus fiestas patronales de Moros y Cristianos.

El pueblo de Murcia que no quiere votar. Los 868 vecinos de la pedanía murciana de Benizar han prometido plantarse y no ir a votar. Su abstención es una forma de protestar por el abandono de los servicios públicos e infraestructuras que dicen sufrir en su día a día.

Votos y comuniones. El colegio San Francisco de Asís, de Cádiz, está viviendo esta jornada electoral de forma especial porque, además de ser colegio electoral con tres mesas, acoge las primeras comuniones de 24 niños del centro, por lo que ha tenido que establecer un pequeño dispositivo de seguridad, con una hilera de vallas para formar dos pasillos anunciados con carteles: “comuniones” y “votaciones”.

"Yo os traje al mundo". José Luis, un ginecólogo jubilado, ha acudido esta mañana a votar a un colegio de Granada. Al llegar a la mesa en su silla de ruedas ha reconocido a la presidenta y la primera vocal y les ha recordado que él asistió a su nacimiento y las trajo al mundo, informa Javier Arroyo.