De la duda al voto: dos semanas con un grupo de indecisos

Dice el CIS que esta ha sido la campaña con más indecisos. Su presencia se ha disparado en todos los sectores del electorado: el porcentaje de votantes que dudan en la derecha ha subido al 38% frente al 26% de los comicios de 2015. En la medianoche del pasado día 11, cuando arrancó la campaña, EL PAÍS contactó con nueve electores de distintos lugares de España, de diferentes edades y profesiones, que no habían decidido aún si depositarán hoy su papeleta en la urna y qué siglas llevará. Durante 17 días este periódico ha seguido la batalla política a través de sus ojos para comprobar cómo funcionan su ánimo y sus pensamientos y cómo los partidos y sus candidatos influyen en ellos.

En las generales de 2015 el 38% de los votantes decidió su papeleta durante las dos semanas de debates y mítines y un 9% llegó al día de la votación sin tenerla todavía clara.En el caso de estos nueve indecisos sus dudas estaban de principio muy enquistadas. Casi todos las albergaban entre opciones más o menos parecidas, pero algunos basculaban entre espectros más amplios: había quien dudaba entre PSOE y Ciudadanos, entre ERC y Unidas Podemos e, incluso, entre PP y PSOE. Lo único que tenían claro prácticamente todos era a quién no votar. De esa base fue desde la que despegaron hace 17 días.

En qué momento de la campaña se decide el voto, según la edad CIS Postelectoral 2015

Arranque muy dudoso

En estas elecciones hay quien se ha estrenado como indeciso. Es el caso de Juan Carlos Castro, un asturiano de 62 años que trabaja en una oficina bancaria de Oviedo. En la primera semana de campaña dudaba entre PP y Ciudadanos. Asegura que es la primera vez que no tiene seguro su voto: “En mi entorno veo muchas dudas. Nunca nos había pasado”. En los últimos comicios votó al PP.

Fernando Ruiz es un consultor madrileño de 42 años que lo único que ha tenido claro desde el arranque de la campaña es que va a votar. Su duda: PSOE o Ciudadanos: “Por primera vez veo mucha gente que se plantea el voto de castigo contra Vox o contra Podemos”. Laura Bermejo, coruñesa de 26 años, trabaja en el mundo del cine como auxiliar de producción y oscila entre PSOE y Podemos. Reconoce que siempre duda y en sus últimas elecciones votó a los de Pablo Iglesias: “Y no me arrepiento”.

Podemos o Esquerra Republicana de Catalunya. Ese es el dilema de Òscar Vicens, estudiante de Ingeniería en Barcelona de 22 años: “No llevo demasiadas elecciones porque soy joven. En las últimas voté a ERC”.

La duda de Javier de Vega, de 36 años y trabajador del sector del márketing de Valladolid, es triple: entre PSOE, Ciudadanos y PP: “Lo único que tengo claro es que voy a ir a votar. Pero cuanto más sé de los partidos y más investigo por mi cuenta, menos ganas tengo”. En los anteriores comicios se inclinó por el PSOE. Esas tres opciones son las mismas que las de César Bonilla, de A Coruña, publicista de 24 años: “Las últimas elecciones voté a Ciudadanos, pero visto que pactan con cualquiera, pues me han entrado más dudas”.

Ramón Rojas, 60 años, responsable administrativo en Sevilla, no vota desde 2015 por “decepción y falta de seriedad” y esta vez duda si hacerlo: “Si lo hago, cosa que no tengo nada clara, lo haré por el PSOE”. Aleix Surià es ingeniero en Barcelona de 33 años y duda entre el PSC y Podemos: “Nunca ha habido un partido que me haya convencido al 100%. Cuando estoy indeciso, suelo inclinarme por el partido que más perjudique a la derecha”.

Carmen Cuerpo, madrileña de 35 años, no votó en las últimas elecciones porque le pareció “una tomadura de pelo que se repitieran”. En el arranque de campaña dudaba si hoy se acercaría al colegio electoral. Si finalmente acude, se reconoce indecisa “entre todos los partidos”.

En qué momento de la campaña se decide, según el recuerdo de voto CIS Postelectoral 2015

La marca de los debates

La semana final de la campaña se ha visto marcada por los debates entre candidatos, pero su efecto entre estos nueve indecisos ha sido dispar. Ramón Rojas ha visto los dos debates, el del pasado lunes en TVE y el de AtresMedia al día siguiente. “Ninguno hasta el final”, puntualiza. “Me aburrían y estaba todo ya dicho. Me gustó Pablo Iglesias, pero no me han ayudado demasiado. Empiezo a pensar que voy a votar al PSOE”.

Javier de Vega afirma que no le han influido los debates. De hecho, es muy crítico con lo que ha visto: “Me han parecido un esperpento, sobre todo el segundo, todo un teatrillo…”. Hasta tal punto que se plantea ahora no votar. “Me pareció tan ridículo que me entran ganas de no ir a votar. Todavía dudo más que antes de verlo”.

Algo más han ayudado los enfrentamientos televisivos entre los candidatos a Carmen Cuerpo. ahora está decidida a ir a las urnas: “He decidido, después de verlos, que votaré, que es algo que no tenía claro. Pero no sé a quién”.

Quien sí ha visto la luz tras los debates ha sido Juan Carlos Castro: “Me han dado el empujoncillo final que necesitaba y votaré al PP”. Lo mismo le ha pasado a Fernando Ruiz. A él también le han valido para tomar una decisión: “Veo al PSOE el partido más serio y les votaré. Además, me gusta su posición sobre Cataluña: firmes pero abiertos al diálogo”.

Vuelco en la víspera

En la víspera de la jornada de reflexión Javier de Vega, que duda entre PP, PSOE y Ciudadanos, nos envía un whatsapp de última hora en el que explica su decisión final: no irá a votar. Y eso que acudir a las urnas, según decía al principio, era lo único que tenía claro: “Tras seguir la campaña concluyo que no se merecen mi voto. Solo les preocupa el poder”.

Laura Bermejo y Ramón Rojas, que dudaban entre las opciones de izquierdas, van a votar finalmente al PSOE. Lo mismo que Carmen Cuerpo, que llegó a bascular entre todos los partidos. “Me he decidido por ellos”, explica, “porque los veo serios. Cuando ha habido algún lío con algún ministro, lo han resuelto sin contemplaciones”.

A César Bonilla han sido los sondeos los que le han hecho tomar la decisión, después de dudar entre Ciudadanos, PSOE y PP. “En A Coruña, las encuestas dejan dos escaños dudosos a repartir entre Ciudadanos, Podemos, Vox y BNG. Aunque me ha pasado por la cabeza votar a BNG para que Galicia tenga representación en Madrid, finalmente me inclino por Ciudadanos”. Los dos indecisos catalanes, Aleix Surià y Òscar Vicens, votarán a Podemos, dejando de lado a PSOE y ERC respectivamente. Y ambos por el mismo motivo. “Son los que más tienden al diálogo con la situación que sufrimos aquí”, esgrime Aleix.