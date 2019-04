Especial | Entrevista en vídeo a Pedro Sánchez

CIUDADANOS

"Creo que Ciudadanos, con la propuesta que ha hecho de poner un cordón sanitario al Partido Socialista, ha abrazado a la derecha y ha empezado su declive como proyecto político".

PODEMOS

"No me he negado nunca a una coalición con Podemos".

POLÍTICAS SOCIALES

"Vamos a reconocer el derecho a la eutanasia".

CATALUÑA

"Los líderes independentistas están metidos en un laberinto, cuando salgan, ahí estaremos esperando para poder encontrar un espacio de diálogo dentro de la Constitución".

VOX

"Cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, Vox ya estaba en el radar de sus estudios demoscópicos".

ENTREVISTA EXTENDIDA

"El 28 de abril nos estamos jugando si gana el bloque de la involución o lo frenamos".

