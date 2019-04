Batalla de barrio a las ‘fake news’

Sentadas en corro, una veintena de vecinas gaditanas escuchan con atención cómo desarmar los rumores sobre la inmigración que pululan en su barriada de El Puerto de Santa María. Con su cañón proyector, el profesor de su taller, Daniel Rodríguez, las bombardea a cifras reales. Explica que el 90,9% de los usuarios de servicios sociales en Andalucía en 2016 eran españoles y solo el 9,1%, extranjeros, según datos del Ministerio de Trabajo. El porcentaje escuece a quien escucha:

—¡Seguro que ya ha subido a un 50%! Una conocida me ha dicho... —espeta una alumna.

—No me vale, eso no es una cifra real. En estos momentos has creado un rumor falso.

Rodríguez, miembro de la asociación para la inclusión social CEAIN, ha sido rápido. Acaba de desactivar un bulo con la precisión del que corta el cable correcto de un explosivo. Expuesta a la obviedad de haber caído justo en lo que intenta evitar, la vecina enmudece. Y el resto de sus compañeras acaban de descubrir sorprendidas para qué sirve el taller Stop Rumores, organizado por la Federación Andalucía Acoge con el apoyo del Ayuntamiento. Hasta el próximo 12 de junio, Rodríguez visitará las 21 asociaciones vecinales de la ciudad para enseñar a sus vecinos a desmontar mentiras sobre la inmigración y formar a agentes antirumores, capaces de "combatir y desmontar" bulos.

En el pequeño local de la asociación de la barriada de Los Frailes, la charla sigue. El debate se enciende al abordar la supuesta preferencia que los extranjeros tienen ante los trabajadores sociales. "A un inmigrante que iba justo delante de un español se lo dieron y a él no", espeta una vecina, que no se queda del todo conforme con los datos —en Andalucía, de las 10.267 personas que atendieron los Servicios Sociales en 2017, solo un 11% eran extranjeras— y la explicación que Rodríguez le aporta: se prioriza "la necesidad y a quien tiene menos, no la nacionalidad". Aunque, eso sí, la vecina empieza a dudar de lo que dijo primero.

Y justo eso es lo que buscan en Andalucía Acoge. "El acompañamiento a reelaborar las creencias es largo. No se cambia en una conversación. Lo que buscamos es generar la duda", añade Ángel Madero, responsable de Stop Rumores. De ahí que en los talleres ataquen a los dos principales frentes de los que una paparrucha se compone: la parte objetiva —sustentada en datos falsos— y la emocional —soportada por experiencias que tocan en lo personal—.

Es en la segunda en la que Rodríguez encuentra más oposición: "Cuando tocas la fibra es cuando más te tienes que emplear. Cuando la persona es más mayor, cuesta más trabajo". En Los Frailes, el auditorio rebasa los 50 años de media. Pero no tarda en comprender que mucho de lo que escuchan por las calles del barrio no es cierto. Al igual que se indignan cuando, de Despeñaperros para arriba, le colocan a los andaluces el sambenito de flojos, entienden que los temores al inmigrante están sustentados en fake news.

"La deformación de la información es lo que hace que los rumores vayan y vengan", reflexiona Milagros Sánchez, vecina de la cercana barriada de Sudamérica. En su vecindario, Sánchez está acostumbrada a escuchar que los extranjeros "vienen a quitar el trabajo". Pero la jubilada zanja con rapidez: "Y eso no es así porque lo que pasa es que directamente no hay trabajo y el que hay tenemos que compartirlo. Es una cosa que nos está costando trabajo afrontar".

El rumor del trabajo no es nuevo para Madero, está en su top tres de bulos más comunes. Rodríguez apunta dos más: "El que dice que las tiendas de chinos no pagan impuestos o el que habla de que a los inmigrantes recién llegados les dan un móvil y 1.200 euros". Desde que Stop Rumores comenzó en 2013, han visto cómo hay mentiras que reaparecen o mutan, pero manteniendo su esencia. "A fin de cuentas responden a tres miedos atávicos básicos: a perder la identidad, a perder el sustento y el bienestar o a la inseguridad", detalla Madero.

Los talleres que Andalucía Acoge imparte en El Puerto son solo una parte de un programa que en estos seis años no ha parado de crecer. Durante 2018, los diez agentes que tiene la federación en Stop Rumores impartieron charlas a 12.000 personas de Andalucía, Ceuta o Melilla; y la web de la iniciativa recibió 122.000 visitas únicas. Además, 230 entidades de toda España ya se han adherido a su iniciativa para evitar la propagación de mentiras sobre la inmigración.

Sánchez ha culminado su formación y ya está también preparada para ello. Será lo que la entidad llama un "agente antirrumor". "Nosotros tenemos que ser los que vayamos corrigiendo esa rumorología que se va diciendo por ahí. Estoy preparada. Tengo para eso y para más", zanja entre risas la portuense a su salida del taller.