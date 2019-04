“Soy el suegro perfecto y encima bordo la paella”

Entrevista al número 1 de Compromís por Valencia. ULY MARTÍN / EPV

Ha cogido ex profeso un AVE desde Valencia para hacer esta entrevista y cogerá otro en cuanto termine para llegar a tiempo a un mitin en casa. “La campaña es la campaña y hay que echar el resto”, se justifica el exalcalde de Sueca, su pueblo a orillas de La Albufera y meca del arroz patrio, con permiso de otras denominaciones de origen en liza. En realidad, para él son las campañas porque Joan Baldoví (Valencia, 60 años) es el candidato estrella de Compromís para el Congreso de los Diputados, y el telonero de Mónica Oltra, candidata de su partido a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Los votos de ambos pueden ser decisivos para investir a los presidentes de sus respectivos Gobiernos. De momento, Baldoví acude con los deberes hechos. En enero, volvió a ser el líder más valorado por los españoles según el mismo CIS que suspende al resto. Algo habrá hecho.

¿Arroz bomba o basmati?

Bomba, hombre, por favor. El 80% de mi tierra es arroz, por tanto, el arroz de mi tierra es el mejor.

¿La paella es la valenciana y el resto es arroz con cosas?

La paella valenciana es un plato que se hace con lo que haya, pero sin sacrilegios. Ni chorizo, ni salchichas frankfurt, ni aceitunas. Hay como 10 ingredientes que se repiten y con los que se pueden hacer paellas magníficas.

Es el líder mejor valorado con cuatro escaños. ¿Cómo lo hace?

Primero, tengo cara de buena persona, y eso ayuda. Intento siempre llegar a acuerdos. Para nosotros es más importante qué se vota que a quién se vota. Como tengo poco tiempo, lo aprovecho. Recuerdo la pregunta que le hice a Rajoy en la que enseñé la camiseta de Stop Desahucios. A veces, tener poco tiempo te hace ir al grano, y no perderte en insultos ni chorradas.

Con esa bonhomía, parece el yerno, digo el suegro, perfecto.

Es que lo soy. Tengo tres hijas y una relación excelente con mis yernos. Encima, soy yo quien hace la paella de los domingos, y la bordo.

En su pueblo se cazan patos. Mójese: ¿caza sí o no?

De hecho, por mi condición de alcalde fui presidente de la junta de tiradas de aves acuáticas. No me gusta cazar. Nunca he disparado un tiro, pero entiendo que el sol sale para todos.

También para los patos.

También. A veces he ido con gente que cazaba armado con un libro y una radio para hacer amenas las esperas. No es lo mío.

¿Qué ofrece un valencianista en Madrid? ¿Votos por inversiones?

Sí, pero no a cualquier precio. Nunca pactaría solo por las inversiones, sino por una agenda social. Lo digo taxativamente.

Si hacen falta sus votos para investir a Sánchez o a Casado, ¿cuál será su línea roja?

Solucionar el problema de la financiación para que todas las comunidades tengan suficiencia financiera y todos los españoles seamos iguales. Si Sánchez quiere ser presidente con los votos de Compromís tiene que cumplir la ley. Financiación significa reforzar el Estado del bienestar y que haya condiciones para crear puestos de trabajo.

¿Se retrataría con Abascal?

No. Lo declinaría. Le saludaría, hablaría con él, por supuesto. Soy muy cordial. Me he hecho selfis con gente del PP, y no soy de los suyos. Casado está llegando a límites intolerables a la hora de hacer política, no todo vale. Pero Abascal representa las antípodas de lo que intentamos representar en Compromís. No, gracias.

¿Cuántos centímetros se crece con lo de político más valorado?

Es un chute de vanidad, sí. Cuando salió el dato por primera vez, hace dos años, confieso que estuve todo el día dos palmos por encima del suelo. Era mi cumpleaños. Mi mujer me había regalado una sesión de observación astronómica porque soy un friqui de la astronomía, y estaba en una zona montañosa de Valencia. Cuando bajamos y me enteré, me parecía que seguía en lo alto de la montaña.

¿Hay agujeros negros en política, temas insondables?

No debería haberlos. La política sirve para arreglar cosas, si no, ¿para qué? No debería haber temas tabú para hablar. Por ejemplo: Cataluña. Hay que bajar la temperatura para poder empezar a hablar. Si no, no llegaremos a ningún sitio. El problema se está enquistando y espero que las urnas le manden un mensaje a algunos que intentan vivir y sacar rédito político de la crispación.

¿Es usted 'indepe'?

No. La independencia no entra en la agenda valenciana. Mi partido aspira a que podamos tener las mismas condiciones de vida que cualquier español.

Dice que a los 20 años era marxista. ¿A los 60 qué es?

A los 60 uno es más experimentado, más moderado y, sobre todo, lo que quieres es que haya más paz y quietud para todos y que pueda haber más oportunidades. Pienso más en el futuro de mis hijas y mi nieto que en el mío. En lo que me queda de política quiero contribuir a que ellos como mínimo puedan vivir como ha vivido su padre y su abuelo.

¿Es más caro su voto dependiendo de lo decisivo que sea?

Todos los votos son decisivos. El PSOE debe entender que todos los votos son valiosos. Nosotros no somos los llorones, los que aprietan las tuercas. Yo quiero lo qué Pedro Sánchez y Ximo Puig decían hace apenas un año. Que todos los españoles tengan las mismas oportunidades. Que un niño nacido en Valencia no tenga menos oportunidades que otro nacido en Navarra o Euskadi.

Habla siempre de Sánchez. ¿Y si quien llega es Casado?

Casado no llega ni de coña. Está haciendo una pésima campaña basada en la crispación, y cada día está más crispado porque sabe que no llega.