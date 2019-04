Mónica Oltra trata de capitalizar la gestión del Gobierno valenciano de izquierdas

Compromís parte con una desventaja en esta campaña autonómica dentro del bloque de la izquierda: el Gobierno del que forma parte lo preside un socialista, Ximo Puig. Eso facilita el trabajo del PSPV-PSOE, como muestran las encuestas. Pero la coalición que lidera Mónica Oltra no quiere dejarse comer el terreno ni los méritos de la gestión de cuatro años. “Hemos hecho una revolución, muchas pequeñas cosas que mejoran la vida de la gente”, ha resumido este sábado en el acto central de su campaña, en Valencia, la candidata a la presidencia de la Generalitat antes de detallar las medidas adoptadas en todos los terrenos: sanidad, dependencia o vivienda. “¿Por qué todas estas cosas que se hacen aquí no se hacen en otras comunidades autónomas [donde gobierna el PSOE]? Porque no está Compromís”.

Los valencianos que creen que la situación en la comunidad es mejor que hace cuatro años superan con holgura a los que piensan que ha empeorado, según el CIS. Y, por seguir con los estudios sociológicos, son los socialistas quienes rentabilizan esto. Para intentar evitarlo, o al menos compartirlo, Compromís quiere subrayar su paso por el Consell esta legislatura. De ahí el discurso de Oltra este sábado en los jardines del Turia, en Valencia. Ha repasado –y exhibido- toda la gestión del Consell desde 2015 sin distinguir qué partido, Compromís o PSPV-PSOE, estaba al frente.

Baldoví: “La santísima trinidad de la derecha agita espantajos” El candidato al Congreso por Compromís, Joan Baldoví, ha cargado con dureza contra Ciudadanos, PP y Vox. “La santísima Trinidad de la derecha agita espantajos para que no hablemos de su agenda oculta”, ha resumido. Antes había criticado al líder del PP, Pablo Casado, por su papel en parlamento español cuando se aprobaron los decretos sociales, que contenían medidas como el subsidio para desempleados de 52 años y la cotización de cuidadoras de familiares dependientes. “Creía que era gracioso hablar de ‘oteguidecretos’ y decretos abertzles’”, ha apuntado, antes de continuar diciendo que a un parado o a quien cuida a sus padres no le importa “si vota Bildu o Baldo [en referencia a él mismo, ya que sus conocidos le llaman Baldo]”. Baldoví, que ha hecho subir al escenario a los candidatos al Congreso por Alicante, Ignasi Candela, y Castellón, Marta Sorlí, también ha criticado la financiación autonómica por ser “absolutamente injusta” con los valencianos. También ha reclamado más inversión pública en la comunidad: "La política puede ser la solución a la falta de inversiones que sigue castigando y que podría crear 25.000 puestos de trabajo".

“Hay 1,5 millones de valencianos que no pagan medicamentos en la farmacia”, ha cuantificado. “Llegamos al Gobierno y dijimos que la sanidad no es un negocio, es dignidad humana”, ha continuado. “Redujimos en 46.000 personas las listas de espera en dependencia”, ha seguido, hablando sobre la consejería que dirige ella misma. La lista ha continuado durante más de un cuarto de hora con Vivienda, jóvenes, educación… para concluir que esto se debe a la tarea de Compromís dentro del Gobierno. Es lo que en su equipo llaman “hecho diferencial”, el valor que quiere resaltar la coalición valenciana.

Ya en el debate a cinco del día anterior, Oltra había mantenido ese discurso. Lo que provocó una reacción en la última intervención de Ximo Puig, cuando habló pidió “no patrimonializar las causas comunes, que han sido posibles entre todos”.

Sobre este discurso, que busca destacar la utilidad de esta formación, Oltra pretende volver a sorprender a los encuestadores, que, según ha explicado, se equivocaron en 2011 y 2015. “Yo creo que vamos a liderar el Botánico. Fuera de un Botánico liderado por Compromís la gente ya sabe que hay corrupción”, ha advertido para pedir el voto.

En este punto se ha detenido para lanzar una de sus propuestas electorales: crear una unidad con los abogados de la Generalitat Valenciana para recuperar el dinero perdido por la corrupción. También ha prometido que si gobierna las tasas universitarias serán progresivas, adaptándose al nivel de rente, y que habrá ayudas para quienes quieran optar a las oposiciones de jueces y fiscales.

Las críticas más duras de Oltra, que ha subido al escenario con una camiseta con el lema de su campaña, "Imparables", han sido al PP por su gestión pasada y su propuesta de suprimir la Consejería de Transparencia si gobiernan. “Claro que quieren deshacerse de la Consejería de Transparencia, como los ladrones quieren que desaparezca la policía”. Sobre los otros dos partidos del bloque de derechas apenas dos menciones para definirlos: la derecha “bárbara”, en referencia Vox, y “la que no se entera de nada”, por Ciudadanos.

Tampoco se han librado de las críticas en el PSOE. Al fin y al cabo, visto que ya están definidos con claridad los bloques en esta campaña y que no parece que haya mucho trasvase de votantes entre bloques, también la competición se da dentro de cada uno de ellos. Oltra criticó las propuestas fiscales que ha hecho el PSPV-PSOE, porque, dijo, “deshacen la reforma que hicimos en 2017”. Ha defendido que esta norma ahondó en la progresividad de los impuestos y fue así porque “había un director general de tributos de Compromís”.